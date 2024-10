Nhận định, dự đoán tỷ số Aston Villa vs Man Utd (20h00 ngày 6/10)

Man Utd đang ở tình thế vô cùng khó khăn trước trận đấu với Aston Villa. Trận đấu giữa Aston Villa và Man Utd ở vòng 7 Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 20h00 ngày 6/10 trên sân Villa Park. Man Utd đang chìm trong khủng hoảng trong thời gian qua khi trải qua 4 trận đấu liên tiếp không biết tới mùi chiến thắng. Trong đó, ở hai trận đấu gần đây gặp Tottenham và Porto, Quỷ đỏ đều thủng lưới 3 bàn. Opta đánh giá Aston Villa cao hơn so với Man Utd (Ảnh: Opta). Nhiều nguồn tin cho rằng trận đấu với Aston Villa hôm nay sẽ quyết định tương lai của HLV Ten Hag. Nếu Man Utd tiếp tục thất bại, nhiều khả năng HLV người Hà Lan sẽ bị sa thải. Theo đánh giá của siêu máy tính Opta, Man Utd không được đánh giá cao bằng chủ nhà Aston Villa, đội bóng đang vô cùng tự tin sau chiến thắng trước Bayern Munich. Tỷ lệ thắng của Man Utd là 33,2%, còn của Aston Villa là 42%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 24,8%. Man Utd đã thua 3/6 trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Trong đó, họ có hai lần để thủng lưới 3 bàn trong các trận đấu với Tottenham và Liverpool. Man Utd mới giành 7 điểm sau 6 trận đấu ở mùa giải này. Đây là khởi đầu tồi tệ nhất của CLB trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh, ngang bằng với mùa giải 2013/14 (thời David Moyes) và mùa 2020/21 (thời Solskjaer). Ở chiều ngược lại, Aston Villa đã giành tới 13 điểm sau 6 trận đấu (thắng 4, hòa 1, thua 1). Đây là khởi đầu tốt nhất của CLB ở giải Ngoại hạng Anh kể từ mùa giải 2008/09 (thời HLV Martin O'Neill). Jhon Duran là siêu dự bị đáng sợ của Aston Villa (Ảnh: Opta). Dưới thời HLV Unai Emery, sân Villa Park được xem là pháo đài bất khả xâm phạm của Aston Villa. Kể từ khi ông làm việc tại đây vào tháng 11/2022, Aston Villa đã giành tới 74 điểm trên sân nhà. Chỉ có Man City (85 điểm), Liverpool (84 điểm) và Arsenal (81 điểm) thi đấu sân nhà tốt hơn so với Aston Villa. Đáng chú ý, trận đấu ra mắt của HLV Unai Emery ở Aston Villa chính là chiến thắng 3-1 trước Man Utd. Tỷ lệ thắng của Aston Villa trên sân nhà dưới thời HLV Unai Emery là 66% (thắng 23/35 trận). Chỉ có HLV huyền thoại Tony Barton, người giúp Aston Villa vô địch cúp C1 châu Âu, đạt thành tích tốt hơn thế (thắng 70%, 37/53 trận). Trong trận đấu gần nhất của Aston Villa tại sân Villa Park, Jhon Duran đã ghi bàn duy nhất giúp đội nhà đánh bại Bayern Munich ở Champions League. Cả 5 bàn thắng của Jhon Duran ở mùa giải này đều diễn ra sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, trong đó có 4 bàn diễn ra ở sân Villa Park. Jhon Duran đạt hiệu suất trung bình 39 phút ghi 1 bàn thắng ở mùa giải này. Để so sánh, Haaland khủng khiếp như vậy nhưng vẫn cần 54 phút mới có 1 pha lập công. Thực tế, Jhon Duran chưa được bố trí đá chính là vì Ollie Watkins thi đấu quá ổn định. Tiền đạo này đã tham gia vào 55 bàn thắng trong 67 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh dưới thời HLV Unai Emery (ghi 36 bàn, kiến tạo 19 bàn). Chỉ có Haaland (65 bàn) và Mohamed Salah (60 bàn) tham gia vào nhiều bàn thắng hơn Ollie Watkins ở giải Ngoại hạng Anh trong thời gian tương tự. Khả năng chống phòng ngự của Man Utd quá tệ. Họ thủng lưới 8 bàn nhưng có hiệu số bàn thua kỳ vọng (xGA) lên tới 11. Quỷ đỏ đã phải hứng chịu 74 cú dứt điểm từ đầu giải (Ảnh: Opta). Ollie Watkins cũng đang hướng tới việc ghi bàn trong 4 trận đấu liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ tháng 4/2023. Anh đã lần lượt chọc thủng lưới Everton, Wolves và Ipswich Town ở những vòng đấu gần đây. Jhon Duran và Ollie Watkins có thể tìm kiếm niềm vui khi Man Utd sở hữu hàng thủ yếu ớt. Dưới thời HLV Ten Hag, Quỷ đỏ đã thua 8 trận với cách biệt từ 3 bàn trở lên ở giải Ngoại hạng Anh. Chỉ có hai HLV Gary O'Neil và Sean Dyche tệ hơn thế (mỗi người 9 trận). Số bàn thua dự kiến (xGA) của Man Utd là 11,04 cho tới thời điểm này. Đây là con số tệ thứ 5 ở giải Ngoại hạng Anh chỉ hơn Brentford, Leicester City, Southampton và Ipswich Town. Mặc dù Man Utd chỉ để đối thủ dứt điểm 74 lần nhưng xGA trung bình cho mỗi cú sút lên tới 0,14, tệ thứ hai giải đấu, chỉ hơn Brighton (0,17). Trong trận đấu gần nhất với Tottenham, Man Utd để đối thủ tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 4,59. Kể từ năm 2009 tới nay, đây là trận đấu mà Quỷ đỏ để đối thủ có chỉ số xG cao tới như vậy, chỉ sau trận thua 1-3 trước Arsenal vào tháng 12/2017 và thất bại 1-6 trước Man City vào tháng 10/2011. Đối đầu Aston Villa vs Man Utd Man Utd có thành tích đối đầu tốt trước Aston Villa trong quá khứ. Họ đã đánh bại đối thủ này tới 40 lần trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh. Đây là đối thủ ưa thích thứ hai của Quỷ đỏ ở giải đấu này sau Everton (thắng 41 trận). Thống kê về chiến thắng duy nhất của Aston Villa trước Man Utd trong 25 trận gần đây (Ảnh: Opta). Aston Villa chỉ thắng 1/25 trận gần đây ở Ngoại hạng Anh (hòa 8, thua 16). Trong đó, chiến thắng duy nhất của CLB dưới thời HLV Unai Emery vào tháng 11/2022 (thắng 3-1). Thông tin lực lượng Aston Villa vs Man Utd Aston Villa không có sự phục vụ của Tyrone Mings, Boubacar Kamara và John McGinn vì chấn thương. Ngoài ra, Jacob Ramsey và Amadou Onana đang gặp vấn đề thể lực. Man Utd vắng bộ ba Luke Shaw, Tyrell Malacia và Leny Yoro, những người chấn thương dài hạn. Mason Mount để ngỏ khả năng ra sân trong trận đấu này. Đội hình dự kiến Aston Villa vs Man Utd Aston Villa (4-4-2): Martinez; Konsa, Carlos, Torres, Digne; Rogers, Barkley, Tielemans, Philogene; Duran, Watkins Man Utd (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, De Ligt, Maguire, Dalot; Mainoo, Eriksen; Garnacho, Fernandes, Rashford; Zirkzee Dự đoán tỷ số Aston Villa 2-2 Man Utd Dự đoán của một vài tờ báo trên thế giới Whoscored: Aston Villa 3-1 Man Utd Sport Mole: Aston Villa 2-1 Man Utd Sportskeeda: Aston Villa 2-2 Man Utd