Nhận định, dự đoán kết quả vòng 7 giải Ngoại hạng Anh: Liverpool giữ ngôi đầu, MU khó thắng

Vòng 7 giải Ngoại hạng Anh cả 3 đội đứng đầu đều gặp các đối thủ 'vừa miếng', vì thế nhiều khả năng Liverpool sẽ giữ vững ngôi đầu. Trong cơn rệu rã tinh thần, MU tiếp tục gặp thử thách khó khi làm khách của Aston Villa đang chơi rất 'bốc'. Việc cả 3 đội đứng đầu bảng chỉ phải gặp các đội ‘nhẹ cân’ nên nhiều khả năng vị trí trong top đầu sẽ không thay đổi. Liverpool sẽ giữ vững vị trí số 1 ít nhất là hết vòng 7. Lịch thi đấu vòng 7 giải Ngoại hạng Anh Trận đấu sớm nhất vòng được chú ý hơn cả vì là cuộc so tài giữa đội đang đứng đầu bảng và đội trong nhóm cuối bảng: Crystal Palace vs Liverpool. Liverpool đã tận dụng cơ hội Man City bị Newcastle cầm chân 1-1 ở vòng 6 để vươn lên giành ngôi đầu bảng. Đây là kết quả xứng đáng với những gì ‘The Kop’ thể hiện trong thời gian qua. Hồi giữa tuần, Liverpool tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Bologna 2-0 tại Champions League. HLV Arne Slot đã trở thành thuyền trưởng đầu tiên trong lịch sử Liverpool giành 8 chiến thắng trong 9 trận đầu tiên dẫn dắt đội bóng. Gặp đội trong nhóm rớt hạng là cơ hội tốt để Liverpool giữ ngôi đầu Với màn thể hiện này, dự đoán thầy trò HLV Arne Slot sẽ tiếp tục giữ vững ngôi đầu giải Ngoại hạng ở vòng 7 này khi chỉ gặp đội đang trong nhóm cuối bảng là Crystal Palace (đứng thứ 18). Dự đoán: Liverpool thắng. Erling Haaland sẽ tiếp tục phong độ ghi bàn 'hủy diệt'? Đội nhì bảng Man City sẽ tiếp đón Fulham trên sân nhà Etihad. Sau thắng lợi tưng bừng tại đấu trường Champions League và việc Erling Haaland ‘nhả đạn’ trở lại, đội chủ nhà đang kỳ vọng sẽ tiếp tục đánh bại Fulham, đội bóng đang thi đấu ổn định từ đầu mùa và hiện đứng thứ 6 trên BXH. Fulham đã thua cả 10 trận gần nhất làm khách của Man City Với thực lực của mình, việc đánh bại Fulham với Man City là không khó. Nhất là khi đội khách đã thua cả 10 lần gần nhất làm khách tại đây, lọt lưới đến 32 bàn. Việc thiếu vắng Rodri và Kevin de Bruyne có thể sẽ khiến Man City gặp đôi chút khó khăn nhưng sẽ không quá nghiêm trọng để thắng. Hơn nữa, Man City cần thắng để không bị Liverpool gia tăng khoảng cách điểm số và các đội phía sau bắt kịp. Dự đoán: Man City thắng. Southampton khó cản bước Arsenal Có cùng 14 điểm như Man City, Arsenal lúc này cũng đang có phong độ tốt, vòng này khá ‘dễ thở’ vì chỉ gặp Southampton, đội đứng áp chót với 1 điểm duy nhất. Đội bóng của HLV Arteta vừa đánh bại đối thủ mạnh là PSG tại Champions League. Sự thăng hoa của các cầu thủ sẽ là điểm tựa để ‘Pháo thủ’ có được chiến thắng thuyết phục trong cuộc đua với hai đội đứng trên. Dự đoán: Arsenal thắng. Phong độ tốt của Chelsea thời gian qua là yếu tố giúp họ được đánh giá cao hơn Nottingham Có cùng 13 điểm và đứng lần lượt ở vị trí thứ 4,5 nhưng trong khi Chelsea vòng này chỉ tiếp đội bóng trung bình là Nottingham thì Aston Villa dự đoán sẽ vất vả khi tiếp MU. Chelsea đang phong độ vô cùng ấn tượng thời gian gần đây. Nottingham cũng không quá tệ nhưng việc làm khách của Chelsea lúc này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Với những gì đang thể hiện, dự đoán thầy trò HLV Enzo Maresca sẽ tiếp tục có chiến thắng. Dự đoán: Chelsea từ hòa đến thắng. Aston Villa được chú ý đặc biệt sau trận thắng 'ông lớn' Bayern Munich ở Champions League Trận Aston Villa vs MU bỗng nhiên được chú ý đặc biệt. Nếu như Aston Villa mới trải qua một trận cầu ấn tượng khi đánh bại ông lớn Bayern Munich tại Champions League, thì MU là đội bóng duy nhất của bóng đá Anh không thắng tại đấu trường châu Âu hồi giữa tuần (hòa Porto 3-3). Đó là trận đấu thứ tư liên tiếp đoàn quân HLV Erik ten Hag không biết đến mùi chiến thắng, trong đó có 3 trận hòa và 1 thất bại. 90 phút khó khăn trên sân Villa Park đang chờ đón Casemiro và các đồng đội Khán giả đang rất nóng lòng xem ‘ngựa ô’ Villa sẽ tiếp tục thể hiện ra sao trước đối thủ đang rệu rã tinh thần là MU. Dù các tỉ lệ cược và nhận định của giới chuyên môn cho thấy Villa được đánh giá cao hơn MU đang trải qua giai đoạn khó khăn nhưng sẽ không dễ dàng để thấy trò Unai Emery chiến thắng. MU cũng đang rất khao khát vực dậy tình hình và lấy lại tinh thần, nhất là việc Bruno Fernandes được xóa thẻ đỏ trong trận thua Tottenham 0-3 vòng trước, sẽ giúp ích rất nhiều cho đội bóng. Dự đoán: hòa. Một đội bóng khác cũng giành chiến thắng tại cúp châu Âu hồi giữa tuần là Tottenham sẽ có chuyến đi khó khăn tới sân Amex của Brighton. Đây là một trận đấu khó của Tottenham trước Brighton vốn luôn thi đấu rất tốt trên sân nhà. Dự đoán: Brighton từ hòa đến thắng. Ở nhóm cuối, dự đoán vị trí cũng không có thay đổi. Crystal Palace và Southampton đều gặp phải các đội quá mạnh trong Top 3, như đã nói ở trên, thì Wolves cũng khó làm nên chuyện khi làm khách của Brentford. Trong các trận còn lại, Leicester và West Ham được đánh giá cao hơn hai đội khách Bournemouth và Ipswich trong khi Newcastle có nhiều cơ hội hơn chủ nhà Everton.