Nhận định, dự đoán kết quả vòng 6 giải Ngoại hạng Anh

Tâm điểm vòng 6 giải Ngoại hạng Anh không phải là cuộc chiến trong nhóm đầu mà là trận đụng độ giữa hai đội đứng giữa bảng: MU vs Tottenham. Lịch thi đấu vòng 6 giả Ngoại hạng Anh Trận cầu tâm điểm vòng đấu này diễn ra vào Chủ nhật, không phải trong nhó dẫn đầu mà là hai đội đứng cạnh nhau lần lượt ở vị trí thứ 10 và 11: MU vs Tottenham trên sân Old Trafford. MU bước vào trận này với hàng loạt tin chả mấy vui vẻ, đầu tiên là bị Twente cầm hòa ở trận ra quân Europa League, trước đó nữa là bị Crystal Palace cầm hòa ở giải Ngoại hạng. HLV Ten Hag bị chỉ trích dữ dội. Áp lực dành cho ông chưa bao giờ giảm và chắc chắn ông muốn các học trò nhanh chóng trở lại với mạch trận chiến thắng. Trong phát biểu mới nhất, Ten Hag kêu gọi ‘các cổ động viên cần kiên nhẫn với tôi’. Tuy nhiên, tin tức mà truyền thông Anh vừa tiết lộ là ban lãnh đạo MU đã cạn niềm tin và kế hoạch sa thải Ten Hag đã có, người được thay thế là Filippo Inzaghi đang thất nghiệp ở Ý. Nhưng trước mắt là thử thách mang tên Tottenham mà MU cần phải thắng. Nếu như MU đang cho thấy sự thiếu ổn định thì Tottenham lại có được màn trình diễn thuyết phục, khi 3 trận gần nhất chứng kiến Gà trống thành London toàn thắng, ghi tới 8 bàn thắng. Mặc dù vậy, chuyên gia Sutton vẫn đang có niềm tin dành cho MU, khi ông dự đoán Quỷ đỏ sẽ có chiến thắng. Theo bình luận viên Chris Sutton: "Ý nghĩ đầu tiên của tôi là nghĩ MU giành chiến thắng nhưng càng nghĩ thì tôi càng thấy điều đó khó có thể xảy ra. MU đã có trận hòa khó khăn với Twente tại Europa League vào thứ Tư với màn trình diễn không mấy ấn tượng. Theo tôi, Man United không thể đánh bại Spurs bằng cách đối đầu trực diện, nhưng có ý kiến ​​cho rằng lối chơi của Tottenham sẽ phù hợp với Erik ten Hag, bởi vì lối chơi phản công của ông ấy sẽ phát huy hiệu quả nhất trong những trận đấu như thế này". Dự đoán: Tottenham từ hòa đến thắng. Ở nhóm đầu bảng, sau khi đòi lại vị trí nhì bảng, vòng này Liverpool có chuyến làm khách tới sân của Wolves, đội bóng có lối chơi rất khó chịu với các ông lớn. Tuy nhiên, nếu thầy trò Arne Slot không tự bắn vào chân mình thì một chiến thắng là rất khả quan. Bởi lúc này Wolves đang chơi rất tệ, mới chỉ có 1 trận hòa và đứng chót bảng. Không có cơ hội nào tốt hơn nữa để Liverpool giành 3 điểm qua đó giành ngôi đầu của Man City. Dự đoán: Liverpool thắng. Cùng thời điểm đó, Man City sẽ làm khách của đối thủ khó chịu là Newcastle. Đội bóng của HLV Pep Guardiola đang gặp khá nhiều khó khăn. Trận hòa hú vía với Arsenal tuần trước khiến họ dù vẫn giữ ngôi đầu nhưng chỉ còn hơn đội đứng sau 1 điểm. Nghiêm trọng hơn, quân bài chủ chốt là Rodri gặp chấn thương nặng, nhiều khả năng phải nghỉ hết mùa. Newcastle tuy đứng thứ 6 nhưng chỉ kém chính Man City đúng 3 điểm. Đội bóng của HLV Eddie Howe đang có khởi đầu quá tốt sau một mùa giải ‘vứt đi’. Vì thế, không ít các nhận định rằng Man City sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở trận này và khả năng mất điểm là cao. Dự đoán: hòa Đối thủ đang cạnh tranh quyết liệt với Man City trong cuộc đua vô địch là Arsenal ở vòng này sẽ tiếp đón tân binh Leicester trên sân nhà. HLV Mikel Arteta đang cho thấy ông xoay sở rất tốt khi thiếu vắng đội trưởng Martin Odegaard. Hồi giữa tuần, Pháo thủ mới có chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Bolton ở cúp Liên đoàn Anh nhờ đội hình gồm toàn những măng non. Chênh lệch đẳng cấp giữa đôi bên vẫn là rất lớn, Arsenal sẽ có chiến thắng dễ dàng. Dự đoán: Arsenal thắng. Chelsea, đội bóng mới có chiến thắng hủy diệt West Ham ở vòng đấu gần nhất, sẽ được trở về sân nhà để tiếp đón Brighton, một trong bốn đội vẫn đang có thành tích bất bại từ đầu mùa giải, với 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Mặc dù sẽ đối diện với không ít khó khăn và thách thức, nhưng vẫn có niềm tin vào khả năng đoàn quân HLV Enzo Maresca sẽ có chiến thắng thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường. Dự đoán: Chelsea thắng. Ở nhóm cuối, Southampton và Everton đã có điểm đầu tiên ở vòng trước khi cùng có kết quả hòa 1-1. Điểm số đó sẽ khích lệ đáng kể tinh thần của hai đội trong việc cải thiện tình hình. Vòng này Southampton sẽ làm khách của Bournemouth, đội cũng đang có phong độ không tốt và đứng thứ 13. Mục tiêu của Southampton có lẽ chỉ là một trận hòa nhưng không mấy người tin tưởng vào mục tiêu này. Dự đoán Bournemouth thắng. Trong khi đó Everton vs Crystal Palace được xem là khá cân bằng. Đội khách hiện chỉ hơn chủ nhà 2 điểm. Đây là cơ hội tốt để Everton giành thêm điểm. Dự đoán: Everton thắng