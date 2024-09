Nhận định, dự đoán kết quả vòng 5 giải Ngoại hạng Anh

Trận 'super Sunday' Man City vs Arsenal sẽ là tâm điểm của vòng 5 giải Ngoại hạng Anh. Dự đoán ngôi đầu bảng sẽ không thay đổi sau vòng này khi Man City với phong độ cao hiện nay sẽ từ hòa đến thắng. Lịch thi đấu vòng 5 giải Ngoại hạng Anh Tâm điểm của vòng đấu chắc chắn là trận ‘super Sunday’ Man City vs Arsenal. Với chiến thắng Tottenham ở vòng trước trong khi Liverpool bất ngờ ‘ngã ngựa’ trước Nottingham ngay trên sân nhà, Arsenal đã leo lên nhì bảng với 10 điểm, ngay sau Man City với 2 điểm ít hơn. Còn đội bóng của HLV Pep Guardiola vẫn chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối với chiến thắng 2-1 trước Brentford để tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng. Mùa trước Arsenal thắng Man City 1-0 ở lượt đi... Là đội duy nhất giành được 4 chiến thắng sau 4 vòng đầu tiên, Man xanh vẫn cho thấy họ là ứng viên số 1 cho chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này. Arsenal cho thấy quyết tâm theo đuổi ngôi vô địch, vì thế trận đấu với Man City-đối thủ cạnh tranh trực tiếp, chắc chắn rất đáng chờ đợi. Arsenal sẽ lấy ngôi đầu nếu thắng, Man City chỉ cần hòa. Mùa trước Arsenal đã thắng thắng Man City 1-0 ở lượt đi và hòa 0-0 lượt về. Nhưng lúc này phong độ của Man City đang rất cao, khó để ‘Pháo thủ’ tái lập thành tích đó. Man City bất bại trong 9 trận sân nhà gần nhất trước Arsenal tại Premier League (7 trận thắng, 2 trận hòa). ...hòa 0-0 ở lượt về, nhưng vẫn không thể ngăn cản đối thủ vô địch Trận này Arsenal sẽ không có đội trưởng Martin Odegaard nhưng có sự trở lại của Declan Rice sau khi anh bị treo giò. Dự đoán Man City từ hòa đến thắng. Ngôi đầu bảng không đổi. Liverpool sẽ gượng dậy sau trận thua Nottingham trên sân nhà ở vòng trước? Cũng ở nhóm đầu, Liverpool tiếp tục chơi sân nhà tiếp Bournemouth. Sau thất bại cay đắng trước Nottingham cuối tuần trước, đoàn quân HLV Arne Slot đã tụt xuống thứ 4 nhưng nhanh chóng trở lại bằng việc đánh bại AC Milan ở vòng phân hạng Champions League. Thắng lợi này sẽ là cú hích giúp The Kop trở lại. Dự đoán: Liverpool thắng. Newcastle hoàn toàn có thể thắng trên sân Fulham Newcastle đang có khởi đầu không thể tốt hơn với vị trí thứ 3, sẽ làm khách của Fulham. Trong bối cảnh đội chủ nhà mới chỉ có 1 trận thắng và 2 trận hòa, Newcastle nếu chơi đúng sức hoàn toàn có thể thắng. Nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng. Như vậy, nhiều khả năng thứ tự của nhóm đầu bảng sẽ không thay đổi sau vòng 5. Chelsea lẫn West Ham đều thiếu ổn định Trận đấu sớm nhất vòng là trận derby London West Ham vs Chelsea. Cả hai đều thiếu ổn định từ đầu giải, trận được trận mất. West Ham đang rất muốn trở lại mạch trận chiến thắng nhưng sẽ không dễ cho họ vì Chelsea cũng đang rất khát điểm. Dự đoán: West Ham hòa. Brentford là đối thủ 'vừa miếng' với Tottenham Tottenham sau trận thua đáng tiếc trước Arsenal ở derby bắc London tiếp tục được chơi trên sân nhà để tiếp đón một đội bóng láng giềng khác là Brentford - đội đã gây rất nhiều khó khăn cho Man City cuối tuần trước. Theo nhận định của truyền thông Anh, Tottenham sẽ thắng khi có được lực lượng tốt hơn cùng lợi thế sân nhà. MU sẽ cải thiện thứ hạng ? Trận đấu diễn ra muộn nhất ngày thứ Bảy cũng tại thành London, khi MU làm khách tại sân Selhurst Park của Crystal Palace - đội chưa có chiến thắng nào từ đầu mùa giải (2 thua, 2 hòa). Với đà hưng phấn sau chiến thắng hủy diệt Barnsley 7-0 ở cúp Liên đoàn Anh hồi giữa tuần, MU nhận được đánh giá cao của chuyên gia Sutton, người dự đoán họ sẽ ca khúc khải hoàn. Trận Brighton vs Nottingham được đánh giá là cân bằng Brighton vòng này có nhiều cơ hội để cải thiện vị trí khi tiếp đội đứng ngay sau là Nottingham trên sân nhà. Cả hai đội cùng có 2 trận thắng và 2 trận hòa (cùng 8 điểm) và đứng gần nhau ở vị trí thứ 7 và 8. Đây là trận đấu được đánh giá là cân bằng nhưng Brighton có lợi thế không nhỏ là sân nhà. Dự đoán: Brighton thắng . Ở nhóm cuối, nhiều khả Southampton lẫn Everton (cùng chưa có điểm nào sau 4 vòng) có thể cải thiện được tình hình khi chỉ gặp các đối thủ ‘đồng cân đồng lạng’ là Ipswich và Leivester. Nếu cùng thắng, họ có thể thoát khỏi hai vị trí chót bảng vì khoảng cách với đội thứ 15 chỉ là 2 điểm. Wolves khó hơn cả vì phải làm khách của đội bóng đầy tham vọng là Aston Villa.