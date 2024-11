Nhận định, dự đoán kết quả vòng 11 Ngoại hạng Anh: Liverpool chắc ngôi đầu, Arsenal tiếp tục sa sút

Trận Chelsea vs Arsenal là tâm điểm vòng 11. Kết quả của trận đấu này có thể quyết định ai sẽ bị tụt lại trong cuộc đua nhóm dẫn đầu. Lịch thi đấu vòng 11 Ngoại hạng Anh Sau vòng 11, giải Ngoại hạng sẽ tạm ngưng để các cầu thủ về tập trung ĐTQG trong loạt trận FIFA Day. Tâm điểm vòng này sẽ là trận derby London Chelsea vs Arsenal diễn ra vào lúc 23h30 ngày 10/11. Ở vòng đấu trước, Chelsea chỉ có được 1 điểm sau trận hòa 1-1 trước MU trong khi ‘Pháo thủ’ để thua 0-1 trước Newcastle. Hai đội hiện đang có cùng điểm số, nhưng Chelsea đứng trên ở vị trí thứ 4 nhờ hơn hiệu số, và cả hai đội đều kém đội đầu bảng Liverpool 7 điểm. Kết quả của trận đấu này có thể quyết định ai sẽ bị tụt lại trong cuộc đua nhóm dẫn đầu. Trong khi Arsenal đang có dấu hiệu sa sút phong độ, Chelsea bước vào trận đấu với nỗi lo về tình trạng của Cole Palmer. Anh đã không tập luyện cùng đội sau khi bị Lisandro Martinez phạm lỗi trong trận đấu với MU tuần trước. Arsenal cũng đang gặp vấn đề với chấn thương của đội trưởng Martin Odegaard cùng khả năng ra sân không chắc chắn của người đá cặp Declan Rice và trung vệ Gabriel. 5 mùa giải gần đây hai đội chạm trán nhau trên sân Stamford Bridge, các cầu thủ Arsenal duy trì thành tích bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Lần gần nhất Chelsea gặp Arsenal vào tháng 4, Palmer vắng mặt, và Chelsea đã thua đậm 0-5. Tuy nhiên, với những gì thể hiện thời gian qua, cơn khủng hoảng của Arsenal chưa thể chấm dứt, trắng tay ở trận derby London này. Dự đoán: Chelsea thắng. Đội thắng trong trận Chelsea - Arsenal có thể thu ngắn khoảng cách với Man City. Vòng này đội bóng của Pep Guardiola làm khách trên sân Amex của Brighton. Đội chủ nhà chưa từng thắng Man City kể từ màn ngược dòng 3-2 mùa giải 2020/21, nhưng Man City đang có phong độ không tốt khi thua 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Dự đoán: Brighton từ hòa đến thắng. Nếu Brighton gây sốc trước Man City, không chỉ đội thắng của cặp Chelsea – Arsenal mà cả Nottingham Forest cũng có thể rút ngắn khoảng cách với nhà ĐKVĐ. Tiếp Newcastle trên sân nhà, Nottingham hoàn toàn có thể lấy trọn 3 điểm để tiếp tục bay cao, bởi Newcastle hiện tại phong độ không tốt. Tiền đạo Chris Wood hiện đang có 8 bàn thắng từ đầu mùa, sẽ có màn đối đầu đầy cảm xúc với đội bóng cũ Newcastle. Dự đoán: Nottingham thắng Liverpool sẽ tiếp đón Aston Villa tại Anfield. The Kop đang thi đấu thực sự thăng hoa, dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh cũng như Champions League. Trong khi đó, Aston Villa lại đang có dấu hiệu chững lại về phong độ với 2 trận liên tiếp gần đây toàn thua. Dự đoán: Liverpool thắng. Nếu thất bại trận này, Aston Villa sẽ rơi khỏi top 6 nếu Tottenham hạ Ipswich Town trên sân nhà. Ipswich có hàng thủ kém thứ 2 của giải. Nhưng Tottenham cũng đang phòng ngự không tốt, khi đã 4 trận liên tiếp không giữ sạch lưới và vừa thua Galatasaray ở Europa League Ipswich có số bàn thắng còn nhiều hơn MU, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để giành điểm trước hàng công mạnh mẽ của Tottenham. Dự doán: Tottenham thắng. Một trận đấu cũng rất được chờ đợi cuối tuần này là MU vs Leicester bởi đây là trận cuối cùng của HLV van Nistelrooy trong vai trò tạm quyền, trước khi bàn giao công việc cho tân HLV Ruben Amorim. Kỳ lạ ở chỗ, Cách đây vài ngày MU đã đè bẹp Leicester 5-2 ở Cúp Liên đoàn Anh trong trận tạm quyền đầu tiên của Van Nistelrooy, bây giờ trận kết thúc cũng lại là Leicester. Trong trận chia tay này, không gì đẹp hơn bằng một chiến thắng. Trước một Leicester thiếu ổn định, cơ hội để MU giành thắng lợi là rất khả thi. Dự đoán: MU thắng. Ở nhóm cuối, trận West Ham vs Everton cũng đáng chú ý. Đội chủ nhà hiện xếp thứ 14 và hơn đối thủ (thứ 16) đúng 2 điểm. Dự đoán: hòa