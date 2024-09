Nhận định chứng khoán 9/9: VN-Index tiếp tục giằng co trong vùng 1.260 – 1.270 điểm

►Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 9/9

VN-Index duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.270 điểm

Thị trường chứng khoán tuần giao dịch sau kỳ nghỉ lễ diễn ra trong 3 phiên trong đó có 2 phiên giảm điểm do chịu tác động từ diễn biến chứng khoán quốc tế trước khi phục hồi phiên cuối tuần, với thanh khoản có phần sụt giảm cùng ghi nhận dấu ấn đến từ cổ phiếu nhà Vingroup, kết tuần 4-6/9, VN-Index giảm -9,91 điểm (-0,77%) về mốc 1.273,96 điểm. HNX-Index kết tuần tại mốc 234,65 điểm (-2,91 điểm, tương ứng -1,22%). Độ rộng thị trường phiên cuối tuần nghiêng về bên bán với 167 cổ phiếu giảm giá, 141 cổ phiếu tăng giá, 54 cổ phiếu tham chiếu tại HOSE. HNX giao dịch với cùng 68 cổ phiếu tăng giá và tham chiếu, 72 cổ phiếu giảm giá.

Với đặc tính giao dịch 3/5 phiên nên thanh khoản trên cả 2 sàn tuần này giảm rất nhiều so với tuần giao dịch trước đó khi khối lượng khớp lệnh -44% tại HOSE và -42,5% tại HNX. Trong đó, khối lượng khớp lệnh trung bình 565,84 triệu cổ phiếu/phiên, giảm -6,6% so với trung bình 606,45 triệu cổ phiếu/phiên trên HOSE và 42,05 triệu cổ phiếu/phiên, giảm -3,95% so với trung bình 43,88 triệu cổ phiếu/phiên trên HNX.

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đánh giá, xu hướng ngắn hạn của VN-Index duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.270 điểm, hỗ trợ mạnh hơn 1.250 điểm -1.260 điểm tương ứng vùng giá cao nhất năm 2023 cũng như vùng hội tụ của giá trung bình 20, 60, 120 phiên. Thị trường đang phục hồi và phân hóa khá tốt ở vùng giá này, đây là vùng giá tương đối hợp lý đối với triển vọng tăng trưởng của thị trường, có thể mở ra nhiều vị thế tích lũy hợp lý dựa vào triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp, kết quả kinh doanh quý III/2024. Với diễn biến hiện tại, VN-Index sẽ tiếp tục nỗ lực hướng đến vùng giá 1.280 điểm, trong khi VN30 sẽ kiểm tra lại 1.325 điểm, giá cao nhất tháng 7/2024 trong tuần tiếp theo. Trường hợp tích cực, VN-Index sẽ tiếp tục tích lũy trong vùng giá 1.280 điểm - 1.300 điểm, hoặc vẫn có thể chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.250 điểm - 1.260 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất năm 2023.

Xu hướng trung hạn của VN-Index duy trì tích lũy tích cực trong vùng 1.250 điểm - 1.255 điểm đến 1.300 điểm, mở rộng lên 1.320 điểm. Trong đó, 1.255 điểm là vùng giá cao nhất năm 2023, 1.300 điểm - 1.320 điểm là các vùng kháng cự rất mạnh, đỉnh giá tháng 6-8/2022 và đỉnh giá các tháng đầu năm 2024. Điểm cân bằng của kênh giá tích lũy này là quanh vùng 1.280 điểm. Trong khi VN30 gặp kháng cự rất mạnh 1.330 điểm - 1.340 điểm, đỉnh giá tháng 6/2024. Cần lưu ý, thị trường chỉ có thể vượt qua các vùng đỉnh, kháng cự mạnh này, chỉ khi có các yếu tố hỗ trợ vĩ mô tốt, kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt trội.

“Trong ngắn hạn, nhà đầu tư không nên giải ngân mua đuổi khi VN-Index hướng đến vùng giá 1.280 điểm - 1.300 điểm. Do đây không phải là vùng giá hấp dẫn khi chưa có đầy đủ dữ liệu kết quả kinh doanh quí III của doanh nghiệp, và VN-Index luôn chịu áp lực điều chỉnh mạnh trước đấy. Nhà đầu tư ngắn trung hạn duy trì tỉ trọng hợp lý. Có thể xem xét gia tăng, mở rộng danh mục khi chỉ số VN-Index kiểm định vững chắc biên độ dưới 1.250 điểm - 1.260 điểm của kênh tích lũy trung hạn. Với các trường hợp tỉ trọng thấp, dòng tiền mới vẫn có thể cân nhắc chọn lọc các mã chưa phục hồi nhiều, có vùng giá tương đương VN-Index ở các thời điểm 1.230 điểm -1.250 điểm trước đây”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm.

VN-Index có thể sẽ tiếp tục giằng co trong vùng 1.260 – 1.270 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), thị trường kết thúc tuần với cây nến Doji xanh, phản ánh sự lưỡng lự của nhà đầu tư tại vùng kháng cự, đi kèm với thanh khoản thấp do yếu tố ít phiên giao dịch hơn sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Hai chỉ báo Stochastic và MACD vẫn duy trì xu hướng đi ngang, cho thấy thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy trong biên độ và chưa xác nhận xu hướng tăng rõ ràng.

Tuy nhiên, tín hiệu về sự cải thiện vị thế là có, khi VN-Index kết thúc tuần trên mốc 1.273 điểm, cho thấy sự ổn định về mặt tâm lý về cuối tuần. Điểm trừ của giai đoạn hiện tại vẫn là thanh khoản khi đang không cho thấy sự quyết liệt của dòng tiền để tham gia trở lại thị trường tạo tiền đề cho chỉ số vượt đỉnh.

“Nhà đầu tư nên mua khi VN-Index về ngưỡng 1.250 điểm, nên bán khi VN-Index chạm ngưỡng 1.285 - 1.300 điểm. Vùng quản trị rủi ro là 1.220 điểm”, chuyên gia của ASEANSC nhận định.

Cùng quan điểm, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục giằng co trong vùng 1.260 – 1.270 điểm trong phiên giao dịch hôm nay 9/9. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên thị trường có thể sẽ tiếp tục giằng co đi ngang trong vài phiên tới, đặc biệt thị trường có thể xuất hiện tình trạng phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục giảm cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang thận trọng với diễn biến thị trường hiện tại.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục ngắn hạn. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy trung hạn cho nên thị trường có khả năng sẽ vẫn tiếp tục biến động hẹp và đi ngang trong vài tuần tới. Ngoài ra, xu hướng trung hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục trung và dài hạn”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.