Nhận định chứng khoán 5/11: Thị trường có thể đi ngang

Thị trường chứng khoán có thể sẽ đi ngang và biến động quanh mức hiện tại trong phiên hôm nay 5/11. Đồng thời, chỉ số VN-Index có thể sẽ biến động trong vùng 1.240 – 1.250 điểm trong những phiên giao dịch tới, các cổ phiếu đang rơi vào trạng thái quá bán nên thị trường được kỳ vọng sớm hồi phục trong những phiên giao dịch tới. VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn Thị trường bắt đầu tuần mới với áp lực điều chỉnh tiếp tục gia tăng. VN-Index phục hồi nhẹ đầu phiên và tiếp tục giảm điểm đến cuối phiên. Kết phiên giao dịch ngày 4/11, VN-Index giảm -10,18 điểm (-0,81%) về 1.244,71 điểm, dưới vùng giá trung bình 200 phiên với ảnh hưởng tiêu cực chính đến từ VN30. Thanh khoản tăng so với phiên giao dịch trước đó khi khối lượng khớp lệnh tăng 9,44% tại HOSE. Độ rộng thị trường nghiêng về tiêu cực khi có 231 cổ phiếu giảm giá, 84 cổ phiếu tăng giá và 49 cổ phiếu giữ giá tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với - 672,7 tỷ đồng. Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn, VN-Index suy yếu hơn khi không giữ được vùng hỗ trợ mạnh, tâm lý 1.250 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất năm 2023 và giá trung bình 200 phiên. Hỗ trợ gần nhất vùng 1.240 điểm, giá thấp nhất tháng 9/2024. Nếu không giữ được vùng hỗ trợ này, VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực kiểm tra lại vùng giá 1.220 điểm - 1.230 điểm tương ứng giá trung bình 200 tuần. Xu hướng trung hạn VN-Index vẫn tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.250 điểm, có thể chịu áp lực điều chỉnh về vùng 1.220 -1.230 điểm và phục hồi trở lại. Kết phiên giao dịch ngày 4/11, VN-Index giảm -10,18 điểm (-0,81%) về 1.244,71 điểm Trong ngắn hạn, VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nhóm ngân hàng. Một phần do nhóm ngân hàng trong tháng 10 đã có nhiều vị thế đầu cơ ngắn hạn mạnh, thể hiện qua giá trị giao dịch trung bình nhóm này cao hơn tổng giá trị giao dịch trung bình của nhóm bất động sản và chứng khoán. Trong khi các nhóm mã vốn hóa trung bình đã chịu áp lực điều chỉnh trước, khá cân bằng, dần phân hóa phục hồi. SHS cho rằng, đây là vùng giá tương đối hợp lý của thị trường, phân hóa, mở ra các vị thế mua lướt, tích lũy cổ phiếu tốt. “Nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng hợp lý. Tỉ trọng dưới mức trung bình có thể xem xét, chọn lọc giải ngân các mã cơ bản tốt, có quý III tăng trưởng tốt, kỳ vọng tiếp tục duy trì tăng trưởng trong cuối năm. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã cổ phiếu đầu ngành, nền tảng cơ bản tốt”, chuyên gia của SHS cho hay. Thị trường có thể sẽ đi ngang và biến động quanh mức hiện tại Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), đà giảm mạnh ở nhóm VN30 và dòng Ngân hàng tiếp tục khiến lực cầu tê cóng và phản ứng yếu tại vùng hỗ trợ 1.244 điểm. Trong ngắn hạn, rủi ro giảm điểm vẫn có khả năng tiếp diễn khi lực xu hướng còn yếu, tuy nhiên, xu hướng tăng chủ đạo hình thành từ tháng 11/2022 vẫn được duy trì, kỳ vọng các mốc 1.244, 1.228 điểm sẽ là ngưỡng hỗ trợ mới giúp chỉ số cân bằng. Đáng chú ý trong ngày là động thái bơm thanh khoản gần 30.000 tỷ đồng, được kì vọng sẽ là yếu tố hỗ trợ thanh khoản thị trường, giúp tâm lý nhà đầu tư tích cực trở lại. Đồng thời, chỉ số PMI tháng 10 hồi phục mạnh giúp gia tăng kì vọng về tình hình kinh tế Việt Nam quý cuối năm. Thị trường có thể sẽ đi ngang và biến động quanh mức hiện tại (Ảnh minh họa: KT) “Nhà đầu tư nên nâng cao quản trị rủi ro xu hướng, chỉ nên giải ngân khi có tín hiệu rõ ràng về quá trình cân bằng và các dấu hiệu xác nhận xu hướng hồi phục xuất hiện đi cùng với khối lượng giao dịch. Chúng tôi duy trì quan điểm đánh giá tích cực về triển vọng thị trường trung và dài hạn, tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng tốt và KQKD quý 3 tích cực, chờ đợi giải ngân khi các dấu hiệu xác nhận cân bằng xuất hiện và định giá về mức hấp dẫn”, chuyên gia của ASEANSC nhận định. Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ đi ngang và biến động quanh mức hiện tại trong phiên hôm nay 5/11. Đồng thời, chỉ số VN-Index có thể sẽ biến động trong vùng 1.240 – 1.250 điểm trong những phiên giao dịch tới, các cổ phiếu đang rơi vào trạng thái quá bán nên thị trường được kỳ vọng sớm hồi phục trong những phiên giao dịch tới. Lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh đang ảnh hưởng tiêu cực lên diễn biến thị trường chứng khoán, nhưng nhịp biến động này có thể chỉ trong ngắn hạn và lãi suất trên OMO có thể sớm quay về quanh mức 4% trong những phiên tới. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đang thận trọng bởi sự kiện bầu cử Tổng thống Mỹ trong ngày 5/11 nên thị trường cũng khó có nhịp hồi mạnh trong những phiên tới. “Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp 30-40% danh mục ngắn hạn và không nên bán ở giai đoạn này”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị. >> Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 5/11