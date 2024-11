Nhận định chứng khoán 21/11: VN-Index có thể thử thách lại vùng kháng cự 1.238-1.240

Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay 21/11 và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng kháng cự 1.238 – 1.240 điểm. Đồng thời, đây mới chỉ là nhịp hồi kỹ thuật và chưa thể hoàn toàn xác nhận đáy ngắn hạn. Hiện nay, các mô hình đảo chiều tăng giá đang hình thành nhưng chưa thể xác nhận các mô hình này. VN-Index vẫn suy giảm dưới vùng kháng cự gần nhất quanh 1.230 điểm Sau áp lực điều chỉnh cuối phiên trước. VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng 1.200 điểm. Áp lực cung thấp ở vùng giá này và lực cầu gia tăng tốt nổi bật ở nhóm cổ phiếu bất động sản, tạo động lực hỗ trợ tốt để thị trường phục hồi. Kết phiên giao dịch ngày 20/11, VN-Index tăng 11,39 điểm (+0,95%) lên mức 1.216,54 điểm, lấy lại hầu hết điểm số giảm phiên trước. Thanh khoản tăng với khối lượng trên HOSE tăng mạnh 48,41% so với phiên trước, ở mức trung bình, khá đột biến ở nhóm bất động sản. Độ rộng thị trường hục hồi tốt với 219 cổ phiếu tăng giá, 95 cổ phiếu giảm giá và 50 cổ phiếu giữ giá tham chiếu. Khối ngoại vẫn bán ròng mạnh trên HOSE với giá trị -1.198,44 tỷ đồng trong phiên 20/11. Kết phiên giao dịch ngày 20/11, VN-Index tăng 11,39 điểm (+0,95%) lên mức 1.216,54 điểm Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn, VN-Index vẫn suy giảm dưới vùng kháng cự gần nhất quanh 1.230 điểm, đương giá trung bình 200 tuần. Vùng hỗ trợ mạnh 1.200 điểm - 1.210 điểm, hỗ trợ tâm lý mạnh và vùng giá cao nhất năm 2018, cũng như đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất tháng 4/2024 và 8/2024 đến nay. Trong khi đó, VN30 vẫn kém tích cực khi lần đầu tiên trong năm 2024 giao dịch dưới đường giá trung bình 200 phiên tuơng ứng kháng cự quanh 1.290 điểm - 1.300 điểm. Trong ngắn hạn, VN-Index đã phục hồi tốt trên vùng hỗ trợ mạnh 1.200 điểm và vùng vốn hóa tương đối hấp dẫn khoảng 62%/GDP. Những diễn biến ngắn hạn thể hiện tính chất đầu cơ xoay vòng mạnh giữa các nhóm ngành như biến động tăng/giảm đầu cơ mạnh ở các nhóm công nghệ - viễn thông, cảng - vận tải biển, khu công nghiệp... Trong khi phục hồi khá tốt sau áp lực điều chỉnh kéo dài của ngân hàng, chứng khoán, bất động sản... Do đó, để thị trường chung cải thiện, xác nhận tạo đáy cho kỳ vọng tăng trưởng mới thì cần nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 vượt lên xu hướng giảm khá ngắn hạn, vượt lên đường giá trung bình 200 phiên sau khi lần đầu tiên giao dịch dưới đường giá này kể từ tháng 1/2024. “Nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng hợp lý. Tỉ trọng dưới mức trung bình, quản trị rủi ro tốt nên xem xét giải ngân các mã cơ bản tốt, có quý III tăng trưởng tốt, kỳ vọng tiếp tục duy trì tăng trưởng. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã cổ phiếu đầu ngành, nền tảng cơ bản tốt”, chuyên gia của SHS lưu ý. VN-Index có thể thử thách lại vùng kháng cự 1.238 – 1.240 điểm Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco), trên đồ thị kỹ thuật, VN-Index bật tăng với thanh khoản lớn hơn bình quân 20 phiên sau nhịp chớm phá hỗ trợ 1.200 điểm. Tâm lý nhà đầu tư được giải tỏa sau nhịp đảo chiều, thúc đẩy lực cầu chủ động tham gia tích cực hơn. Chỉ báo RSI hướng lên và tạm thoát ra khỏi vùng quá bán. VN-Index có thể thử thách lại vùng kháng cự 1.238 – 1.240 điểm (Ảnh minh họa: KT) Agriseco Research cho rằng, phiên hồi mang tính chất kỹ thuật và thị trường cần thêm thời gian tích lũy trước khi có thể xác nhận đã trở lại xu hướng tăng giá. Vùng 1.180-1.200 điểm được kỳ vọng là hỗ trợ quan trọng trong xu hướng trung hạn của thị trường. “Nhà đầu tư có thể mua dần các vị thế trung hạn khi định giá thị trường đang về mức tương đối rẻ. Nhà đầu tư khẩu vị rủi ro cao có thể trading T+ với các nhóm thu hút dòng tiền kể trên, ưu tiên trong các nhịp rung lắc hoặc sau khi lập vùng cân bằng. Lưu ý phiên hôm nay 21/11 là ngày đáo hạn hợp đồng phái sinh tháng 11/2024, cân nhắc giữ tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục ở mức thấp để quản trị rủi ro khi thị trường có thể biến động mạnh”, chuyên gia của ASEANSC lưu ý. Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay 21/11 và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng kháng cự 1.238 – 1.240 điểm. Đồng thời, đây mới chỉ là nhịp hồi kỹ thuật và chưa thể hoàn toàn xác nhận đáy ngắn hạn. Hiện nay, các mô hình đảo chiều tăng giá đang hình thành nhưng chưa thể xác nhận các mô hình này. Điểm tích cực là thanh khoản đã cải thiện so với 3 phiên gần nhất, nhưng cần quan sát thêm vài phiên để đánh giá xu hướng của thanh khoản. “Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp từ 35-40% danh mục và tiếp tục quan sát những phiên giao dịch tới, đặc biệt các nhà đầu tư cần hạn chế bán ra ở giai đoạn này”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.