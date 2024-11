Nhận định chứng khoán 18/11: VN-Index có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.200 điểm

Chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục đà giảm trong phiên giao dịch hôm nay (18/11) và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.200 điểm trong những phiên tới. Đồng thời, các chỉ báo kỹ thuật đã giảm về vùng quá bán cho thấy nhịp hồi kỹ thuật có thể sớm xuất hiện trong những phiên tới và các nhà đầu tư cần hạn chế bán tháo ở nhịp giảm mạnh. ► Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/11 Áp lực bán sẽ còn tiếp diễn Thị trường chứng khoán kết thúc một tuần giao dịch ảm đạm với 4/5 phiên điều chỉnh trong đó có 2 phiên liên tiếp bị thổi bay gần 28 điểm. Phe bán dường như mất dần kiên nhẫn và chủ động đẩy giá xuống. Càng về cuối tuần áp lực bán càng có xu hướng gia tăng. Trong đó nhóm vốn hóa lớn châm ngòi cho làn sóng bán tháo, chỉ số VN30 kết tuần ghi nhận mức giảm hơn 46 điểm. Đóng cửa tuần giao dịch từ 11/11-15/11, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.218,57 điểm, giảm 33,99 điểm (-2,71%). Thanh khoản thị trường bật tăng, tương đương với mức bình quân 20 tuần giao dịch. Lũy kế đến cuối tuần giao dịch, thanh khoản giao dịch bình quân trên sàn HSX đạt 665 triệu cổ phiếu (+28,78%), tương đương 16.773 tỷ đồng (+24,56%) về giá trị giao dịch. Đóng cửa tuần giao dịch từ 11/11-15/11, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.218,57 điểm, giảm 33,99 điểm Độ mở thị trường tuần qua chìm trong sắc đỏ với 16/21 nhóm ngành giảm điểm. Gây áp lực lớn lên chỉ số và tâm lý giao dịch trong tuần qua là những nhóm ngành như: Chứng khoán (-7,88%), Bán lẻ (-5,64%), Dầu khí (-5,21%), Thép (-4,65%),... Ở chiều ngược lại, số ít các nhóm ngành ngược dòng thành công phải kể đến như: Cảng biển (+2,62%), Công nghệ viễn thông (+1,04%), Hóa chất (+0,78%),... Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index tiếp tục có phiên giảm điểm khá sâu trong ngày giao dịch cuối tuần. Mở cửa là khoảng GAP giảm (-2,53 điểm), càng giao dịch áp lực bán càng gia tăng khiến VN-Index đóng cửa ở mức gần thấp nhất phiên. Thanh khoản phiên 15/11 cũng gia tăng mạnh, khối lượng khớp lệnh trên HSX vượt mức trung bình 20 phiên (+23,7%) cho thấy xu hướng giảm điểm chưa có tín hiệu dừng lại. Phiên giảm điểm cuối tuần qua cũng phát đi tín hiệu tiêu cực trên biểu đồ tuần với tuần giảm điểm sâu (-2,71%), mức giảm mạnh nhất từ tháng 7 tới nay. “Thanh khoản tuần qua gia tăng (khối lượng khớp lệnh tuần tăng +2,21% so với mức trung bình 20 tuần) nên khả năng áp lực bán sẽ còn tiếp diễn trong tuần này 18-22/11. Ngưỡng hỗ trợ trong tuần này là mốc 1.208 điểm, tại mốc này nếu VN-Index bật tăng trở lại thì chúng ta có thể quay lại mở vị thế mua thăm dò”, chuyên gia của CSI nhận định. VN-Index có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.200 điểm Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), tâm lý lo ngại khiến chỉ số mở cửa tạo khoảng trống giá và chìm sâu, đóng cửa sát mức thấp nhất phiên khi cuộc giải cứu trong phiên chiều bị dập tắt. Thanh khoản trên mức trung bình được duy trì trong các phiên giảm điểm gần đây vẫn cho thấy áp lực lớn với diễn biến giảm điểm và thanh khoản tăng nhanh vào phiên ATC cuối tuần qua 15/11. Thêm vào đó, khối ngoại bán ròng hơn 1300 tỷ đồng, nối dài chuỗi 25 phiên bán ròng dai dẳng. VN-Index có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.200 điểm (Ảnh minh họa: KT) Thị trường có xu hướng dần hạ nhiệt đà giảm điểm và tìm kiểm điểm cân bằng trở lại tại các ngưỡng hỗ trợ quanh mức 1.207 điểm và 1.196 điểm. Về góc nhìn vĩ mô, trong ngắn hạn, thị trường ảnh hưởng tiêu cực bởi lãi suất tiền gửi ở các NHTM tiếp tục tăng; chỉ số DXY neo ở mức cao; tỷ giá USD/VND trong nước tăng vượt đỉnh năm 2024 bất chấp các nỗ lực bơm ròng thanh khoản của SBV từ đầu tháng đến nay. Chỉ khi đồng USD bắt đầu giảm sức mạnh, áp lực tỷ giá dần trở lại ổn định và hệ thống thanh khoản dồi dào, VN-Index mới có đủ động lực để hồi phục mạnh mẽ. “Nhà đầu tư có thể giảm tỷ trọng một phần nhằm cơ cấu danh mục trong ngắn hạn và chỉ cân nhắc giải ngân khi thị trường có tín hiệu tạo đáy với cổ phiếu định giá về mức hấp dẫn”, chuyên gia của ASEANSC lưu ý. Cùng quan điểm, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục đà giảm trong phiên giao dịch hôm nay 18/11 và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.200 điểm trong những phiên tới. Đồng thời, các chỉ báo kỹ thuật đã giảm về vùng quá bán cho thấy nhịp hồi kỹ thuật có thể sớm xuất hiện trong những phiên tới và các nhà đầu tư cần hạn chế bán tháo ở nhịp giảm mạnh. Điểm tích cực là các chỉ số VN-Index, VNMidcaps và VNSmallcaps hình thành mô hình đảo chiều tăng giá cho nên các nhà đầu tư vẫn có thể nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu thấp. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý giảm mạnh cho thấy các nhà đầu tư đã bi quan hơn với diễn biến thị trường hiện tại. “Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư có thể đưa tỷ trọng cổ phiếu từ 45-50% về mức 40-45% danh mục ngắn hạn và chưa cần thiết bán hết toàn bộ danh mục. Đồng thời, các nhà đầu tư chưa mua mới trở lại để quan sát thêm diễn biến thị trường trong các phiên giao dịch đầu tuần. Ngoài ra, xu hướng trung hạn của thị trường chung bị hạ từ mức tăng xuống trung tính. Do đó, các nhà đầu tư có thể đưa tỷ trọng cổ phiếu về mức cân bằng 40-50% danh mục trung hạn”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.