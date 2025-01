Nhận định chứng khoán 13/1: VN-Index sẽ thử thách vùng hỗ trợ 1.230 điểm

Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục đà giảm vào phiên hôm nay 13/1 và chỉ số VN-Index sẽ thử thách vùng hỗ trợ 1.230 điểm. Nếu chỉ số VN-Index vẫn giữ được mức 1.230 điểm trong phiên hôm nay thì thị trường có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật trong các phiên sau đó. Nhà đầu tư nên thận trọng, kiên nhẫn chờ VN-Index test mốc hỗ trợ Sau tuần giảm điểm, không giữ được giá trung bình 200 phiên, xu hướng ngắn hạn của VN-Index và tâm lý thị trường trở nên kém tích cực. VN-Index trong tuần này phục hồi kiểm tra lại vùng giá 1.260 điểm với thanh khoản giảm. Sau đó áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên cuối tuần, nhất là khi VN30 cũng không giữ được hỗ trợ mạnh, quan trọng giá trung bình 200 phiên quanh 1.300 điểm. Kết tuần giao dịch 6-10/1, VN-Index giảm -1,92% về mức 1.230,48 điểm, chịu áp lực kiểm tra lại vùng giá 1.200 điểm - 1.210 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về điều chỉnh, áp lực bán mạnh trên hầu hết các nhóm ngành với khối lượng giao dịch gia tăng kém tích cực. Khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 24,0% so với tuần trước. Trong đó gia tăng mạnh, kém tích cực ở các nhóm tài chính, bất động sản khu công nghiệp, công nghệ-viễn thông... Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trên HOSE với giá trị -1087,1 tỷ đồng trong tuần. Kết tuần giao dịch 6-10/1, VN-Index giảm -1,92% về mức 1.230,48 điểm Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index quay đầu giảm điểm sau phiên tăng nhẹ ngày 9/1. Điểm đáng chú ý trong phiên 10/1 là thanh khoản siêu thấp, khối lượng khớp lệnh thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây và sụt giảm mạnh (-37,3%) so với mức trung bình 20 phiên. Thanh khoản mất hút cộng với nhịp điều chỉnh trong biên độ không quá lớn đang cho thấy sự thận trọng và có phần chán nản của giới đầu tư, nên khả năng cao nhịp chỉnh sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới. “Chúng tôi kỳ vọng nhịp chỉnh sẽ đưa VN-Index về vùng hỗ trợ 1.230 điểm trong các phiên tới. Do đó, nhà đầu tư nên thận trọng, kiên nhẫn chờ VN-Index test mốc hỗ trợ và xuất hiện tín hiệu tích cực từ thanh khoản thì quay trở lại vị thế mua mới”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm. VN-Index sẽ thử thách vùng hỗ trợ 1.230 điểm Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán VNDIRECT, thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh cho thấy cả phía cung và phía cầu đếu đang giữ tâm lý thận trọng, chờ đợi hơn là tích cực tham gia giao dịch. Điều này phần nào sẽ hạn chế xung lực của thị trường, cả phía chiều hướng giảm và ngược lại. VN-Index sẽ thử thách vùng hỗ trợ 1.230 điểm (Ảnh minh họa: KT) “Bước sang tuần giao dịch này, nhà đầu tư nên dừng “bán tháo” khi thị trường đã lùi về gần vùng hỗ trợ mạnh 1.200-1.220 điểm. Cần kiên nhẫn quan sát cung cầu thị trường ở vùng hỗ trợ, nếu xuất hiện nhịp phục hồi kỹ thuật thì cân nhắc hạ tỷ trọng margin và cổ phiếu về ngưỡng an toàn để quản trị rủi ro danh mục đầu tư”, chuyên gia của VNDIRECT nhận định. Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm vào phiên hôm nay 13/1 và chỉ số VN-Index sẽ thử thách vùng hỗ trợ 1.230 điểm. Nếu chỉ số VN-Index vẫn giữ được mức 1.230 điểm trong phiên hôm nay thì thị trường có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật trong các phiên sau đó, nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao và chưa có dấu hiệu hình thành đáy ngắn hạn nên các nhà đầu tư cần hạn chế việc bắt đáy trong giai đoạn này. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm trong vùng bi quan cho thấy cơ hội mua mới vẫn ở mức thấp. “Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 40-50% danh mục và hạn chế mua mới trong giai đoạn này. Xu hướng trung hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy trung hạn nên thị trường có thể sẽ còn phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng 50% danh mục”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.