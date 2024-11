Nhận định Chelsea - Arsenal: Phía trước là bầu trời, phía sau là vực thẳm

Arsenal và Chelsea đang cần chiến thắng để giúp họ duy trì vị thế của một ứng viên đua tranh ngôi vô địch, ngược lại một thất bại sẽ khiến khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng Liverpool càng xa, Chelsea đã khiến đội bóng nhỏ FC Noah của Armenia phải hứng chịu một thất bại nặng nề tại Conference League vào rạng sáng 8/11 khi đoàn quân của Enzo Maresca giành chiến thắng 8-0 trên sân nhà. Đó là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Chelsea tại sân chơi châu Âu. Họ đang là một trong 6 đội toàn thắng từ đầu mùa và đang đứng đầu bảng, điều đó cho thấy Chelsea đang thực sự nghiêm túc với Conference League khi sẵn sàng đầu tư sức lực để đua tranh ngôi vô địch. Chelsea thắng 8-0 trước Noah (Ảnh: Getty). Trở lại đấu trường trong nước, Chelsea đã khá may mắn thoát thua trước Man Utd ở trận đấu cuối tuần trước. Bruno Fernandes đã đưa Man Utd vượt lên dẫn bàn ở giữa hiệp hai, nhưng chỉ 4 phút sau, Moises Caicedo ghi một bàn thắng đẹp mắt để giúp The Blues rời Old Trafford với một điểm. Chelsea mất vị trí thứ 4 sau khi Brighton giành chiến thắng trước Man City vào rạng sáng nay (10/11). Là một trong ba đội có 18 điểm trên tổng số 30 điểm có thể - cùng với Arsenal và Aston Villa - The Blues có thể kết thúc cuối tuần trong top ba nếu họ làm tốt hơn kết quả của Nottingham Forest trước Newcastle, và đoàn quân của Maresca có quyền tự tin khi đang sở hữu 8 trận đấu trên sân nhà bất bại ở tất cả các giải đấu. Đoàn quân của Maresca vẫn chưa giữ sạch lưới ở Premier League tại Stamford Bridge mùa này, họ đều thủng lưới ít nhất một bàn trong mỗi trận đấu. Tuy nhiên, đội chủ nhà hoàn toàn có thể đặt mục tiêu giữ sạch lưới ở trận đấu đêm nay, bởi phong độ của Arsenal đang rất nghèo nàn. Dù là ở St James' Park hay San Siro, kết quả đối với Arsenal đều như nhau, họ thất bại 0-1 với rất ít hoặc không có cảm hứng tấn công. Sau khi khuất phục trước cú đánh đầu xuất sắc của Alexander Isak trong trận gặp Newcastle ở cuối tuần trước, quả phạt đền gây tranh cãi của Hakan Calhanoglu đã tạo nên sự khác biệt vào giữa tuần. Arsenal thua 0-1 trước Newcastle (Ảnh: Getty). Ở khía cạnh tấn công, trận thua của Arsenal trước Inter Milan có thể được mô tả như một trận đấu của những quả tạt và sự phung phí. Đoàn quân của Mikel Arteta đã cố gắng tung ra 20 cú dứt điểm tại San Siro, nhưng tất cả đều vô ích, khi họ phải nhận trận thua đầu tiên ở đấu trường châu Âu trong mùa giải 2024-25. "Pháo thủ" đang quay cuồng sau quyết định từ chức gây sốc của giám đốc thể thao có nhiều ảnh hưởng Edu, khiến giai đoạn sa sút của Arsenal kéo dài và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Sau 3 trận liên tiếp không thắng ở Premier League, Arsenal bị đánh bật khỏi top 4, họ thậm chí đã tụt xuống thứ 6 trước chuyến đi tới Stamford Bridge. Tuy nhiên, Mikel Arteta lại đang rất "mát tay" tại Stamford Bridge khi đội bóng của ông chưa từng thua trên sân của Chelsea. Mùa giải trước Arsenal hòa 2-2 ở Stamford Bridge sau đó thắng 5-0 trên sân nhà. Đó chắc chắn là cơ sở vững chắc để Arsenal tự tin bước vào trận derby đêm nay. Thông tin đội hình Huấn luyện viên trưởng Maresca của Chelsea thực hiện 11 sự thay đổi vào giữa tuần, và Cole Palmer tất nhiên vắng mặt sau khi không được chọn tham dự vòng bảng Conference League. Tuy nhiên, tiền vệ The Blues vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương sau pha tắc bóng của Lisandro Martinez cuối tuần trước. Palmer đã được gọi lên đội tuyển Anh, điều đó cho thấy chấn thương không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, Maresca vẫn đang chờ những đánh giá cuối cùng trước khi có thể đưa Palmer trở lại đội hình xuất phát vào cuối tuần này. Jadon Sancho chưa thể trở lại do bị chấn thương và ốm, trong khi Omari Kellyman (gân kheo) ngồi ngoài. Palmer gặp chấn thương nhẹ sau cú đạp của Marintez (Ảnh: Getty). Không có cầu thủ Premier League nào tự hào có nhiều sự tham gia trực tiếp hơn 12 bàn thắng so với Palmer mùa này, trong đó anh ghi 7 bàn và 5 đường kiến tạo. Tuy nhiên, nếu Palmer vắng mặt, Christopher Nkunku và Joao Felix đều có thể là những sự thay thế đủ tin tưởng khi họ đều lập cú đúp trong trận hủy diệt Noah. Bên phía Arsenal, huấn luyện viên Arteta cũng đang vô cùng lo lắng về tình trạng của Declan Rice. Cầu thủ từng trải qua 7 năm trong hệ thống học viện Chelsea không chắc chắn sẽ tham dự trận đấu đêm nay vì chấn thương ở chân, một vài nguồn tin khẳng định ngôi sao người Anh bị gãy ngón chân. Điều đáng mừng với Arteta khi đội trưởng Martin Odegaard đã có thể trở lại thi đấu sau thời gian dài ngồi ngoài. Cầu thủ người Đan Mạch đã vào sân thi đấu trong những phút cuối ở trận gặp Inter Milan. Với một cuộc khủng hoảng nhân sự đang diễn ra, không ngạc nhiên nếu Arteta để Odegaard vào đội hình xuất phát trước Chelsea. Kai Havertz có va chạm khó chịu với Yann Bisseck của Inter vào giữa tuần và khả năng ra sân còn để ngỏ, trong khi Riccardo Calafiori (đầu gối), Takehiro Tomiyasu (đầu gối) và Kieran Tierney (gân kheo) sẽ chắc chắn không thể trở lại trước kỳ nghỉ quốc tế của tháng 11. Ngoài ra, Raheem Sterling không thể đối đầu với đội bóng chủ quản. Đội hình ra sân dự kiến Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Colwill, James; Caicedo, Lavia; Madueke, Palmer, Neto; Jackson Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Odegaard, Jorginho, Partey; Saka, Jesus, Martinelli