Nhận định bóng đá tuyển Việt Nam vs Ấn Độ

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với tuyển Ấn Độ thuộc khuôn khổ FIFA Days, diễn ra lúc 18h00 ngày 12.10. Tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với tuyển Ấn Độ. Ảnh: FPT Play So với 3 thất bại liên tiếp trước tuyển Nga, Thái Lan và Iraq, trong trận giao hữu FIFA Days tháng 10.2024, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đối thủ dễ chịu hơn là tuyển Ấn Độ. Cách đây 2 năm, tuyển Ấn Độ từng thua Việt Nam tại sân Thống Nhất với tỉ số 0-3. So với thời điểm ấy, ngoài Phan Văn Đức không có tên trong đợt tập trung này, hai cầu thủ ghi bàn còn lại là Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Văn Quyết đều góp mặt. Tiền đạo Văn Quyết có cơ hội đá chính trong trận gặp tuyển Ấn Độ. Ảnh: Minh Dân Mới đây, theo cách sắp xếp đội hình khi đá tập với câu lạc bộ Nam Định (9.10), Văn Toàn đóng vai trò kép chính của tuyển Việt Nam. Văn Quyết dù bị xếp ở đội hình B nhưng lại thể hiện được giá trị với khả năng kết nối giữa các tuyến. Theo tìm hiểu, huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh giá khá cao Văn Quyết sau trận đấu tập vừa qua. Nhiều khả năng, tiền đạo này sẽ đảm nhiệm vai trò chiến lược trong tính toán của nhà cầm quân Hàn Quốc khi Việt Nam chạm trán Ấn Độ. Có cơ sở để tin rằng Văn Quyết và Văn Toàn sẽ được đá chính, trong bối cảnh trung phong chủ lực Tiến Linh đang gặp vấn đề ở lưng, bỏ ngỏ khả năng ra sân thi đấu. Ngoài ra, tiền đạo trẻ Bùi Vĩ Hào đã sẵn sàng ra sân nếu được được trao cơ hội. Phong độ của anh trong thời gian rất ổn định, đặc biệt là cú đúp bàn thắng giúp tuyển Việt Nam thắng ngược Nam Định cách đây vài ngày. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng tạm thời yên tâm ở hàng phòng ngự. Trước đó, bộ khung với Tô Văn Vũ (cánh phải), Hồng Duy (cánh trái), Thanh Bình, Ngọc Hải, Thành Chung (trung vệ) đã chơi chắc chắn và giữ sạch lưới trong hiệp 2 khi đấu với Nam Định. Vấn đề hiện tại chỉ còn là bài toán tiền vệ, khi Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Trường, Thành Long, Hùng Dũng đều đang khá tương đồng về phong độ ở thời điểm hiện tại. Nếu ông Kim "nâng lên đặt xuống" giữa những cầu thủ có chất lượng tương đương, thì huấn luyện viên Manolo Marquez lại không có trong tay đội hình ưng ý nhất. Bối cảnh hiện tại của bóng đá Ấn Độ không cho phép họ có những cầu thủ chất lượng cao. Nhân sự của đội bóng Nam Á đa phần là những cầu thủ sinh sau năm 1999, kinh nghiệm còn hạn chế. Tuyển Ấn Độ không được đánh giá cao so với tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Dân Minh chứng là đội tuyển Ấn Độ vừa hoà 0-0 trước tuyển Mauritius (hạng 178 thế giới) và thua đậm 0-3 khi chạm trán tuyển Syria (hạng 92 thế giới). Không bất ngờ nếu tuyển Ấn Độ tiếp tục thất bại trước tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường. Ngược lại, một chiến thắng đậm sẽ tạo đòn bẩy tâm lý cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang -sik sau những kết quả không suôn sẻ thời gian qua. Đội hình dự kiến: Tuyển Việt Nam: Thủ môn Nguyễn Filip, Ngọc Hải, Thành Chung, Thanh Bình, Văn Vũ, Hồng Duy, Thái Sơn, Hoàng Đức, Văn Toàn, Văn Quyết, Vĩ Hào. Tuyển Ấn Độ: Thủ môn Singh Sandhu, Nikhil Poojary, Rahul Bheke, Anwar Ali, Subashish Bose, Chahangte, Wangjam, Jeakson Singh, Nandha Sekar, Mavir Singh, Lalengmawia.