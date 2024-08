Nhận diện những dự án chung cư tăng giá

Tại quận Nam Từ Liêm, chung cư Hà Nội tiếp tục ghi nhận xu hướng đi lên mạnh của giá bán. Cụ thể, các căn 2 phòng ngủ 2 vệ sinh tại chung cư Mon City đã tăng từ 3,5-3,6 tỷ đồng/căn lên mức 3,7-3,9 tỷ đồng/căn. Căn 3 phòng ngủ tại dự án Sudico Mỹ Đình cũng tăng từ mức 4,4-4,6 tỷ đồng/căn lên mức 4,6-4,8 tỷ đồng/căn. Các căn hộ tại các đại đô thị Vinhomes Smart City ghi nhận mức tăng trung bình từ 150-250 triệu đồng/căn so với hai tháng trước đó.

Tại Hoài Đức, dự án Gemek tăng từ mức 2,7-2,8 tỷ đồng với căn 2 ngủ 2 vệ sinh lên mức 2,750-2,9 tỷ đồng/căn. Dự án The Golden An Khánh cũng ghi nhận mức tăng giá trung bình 200 triệu đồng/căn so với hơn một tháng trước đó. Tại quận Cầu Giấy, căn hộ 2 phòng ngủ 2 vệ sinh dự án Home City được chào giá 4,7-4,9 tỷ đồng/căn, tăng trung bình 200-300 triệu đồng/căn so với gần 2 tháng trước đó. Các căn hộ tại Nam Trung Yên, với loại 2 ngủ, giá cũng tăng từ mức 2,8-3 tỷ đồng/căn lên mức 3,1-3,4 tỷ đồng/căn.