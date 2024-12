Nhận dạng khuôn mặt Google kém xa Face ID của Apple

Hầu hết smartphone hiện nay đều trang bị hệ thống nhận dạng khuôn mặt để mở khóa smartphone, mặc dù vậy không phải chúng đều như nhau. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt trên Google Pixel được cho là khác biệt so với Face ID của iPhone, dẫn đến kết quả của chúng khác nhau. Quan trọng hơn, chất lượng nhận diện khuôn mặt của Face ID được cho là tốt hơn rất nhiều. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu lý do. Sự khác biệt về hệ thống nhận dạng khuôn mặt Trên các mẫu Google Pixel mới (từ Pixel 7 trở lên), công nghệ nhận dạng khuôn mặt sử dụng camera trước kết hợp với máy học. Hệ thống này nhanh chóng và tiện lợi, chủ yếu phục vụ cho việc mở khóa hàng ngày. Tuy nhiên, một hạn chế lớn là nó không thể được sử dụng cho các tính năng bảo mật cao như thanh toán qua Google Pay do không có phần cứng chuyên dụng cho mức độ bảo mật nâng cao. Ngược lại, Face ID của Apple sử dụng các cảm biến tiên tiến, bao gồm camera hồng ngoại và máy chiếu điểm, để tạo ra bản đồ ba chiều của khuôn mặt người dùng. Công nghệ này có độ chính xác cao, hoạt động tốt trong điều kiện thiếu sáng và có thể nhận diện ngay cả khi người dùng đeo kính hoặc có thay đổi nhỏ về ngoại hình. Ngoài việc mở khóa điện thoại, Face ID còn cho phép xác thực thanh toán và truy cập vào các ứng dụng có tính bảo mật cao. Theo thông tin từ Apple, xác suất Face ID bị đánh lừa bởi khuôn mặt giả chỉ là 1/1.000.000, tốt hơn 20 lần so với Touch ID trước đây khi tỷ lệ bị đánh lừa là 1/50.000. Trong khi đó, công nghệ nhận dạng khuôn mặt của Pixel được cho là kém hơn nhiều, đến mức Google không cho phép thanh toán qua phương thức này. Việc lựa chọn giữa Face ID và nhận dạng khuôn mặt của Google Pixel phụ thuộc vào nhu cầu của người dùng. Nếu người dùng cần một hệ thống nhanh chóng và tiện lợi để mở khóa điện thoại hàng ngày, nhận dạng khuôn mặt của Pixel có thể đáp ứng đủ. Nhưng nếu bảo mật là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt trong các giao dịch thanh toán và bảo vệ thông tin nhạy cảm, Face ID là lựa chọn vượt trội hơn.