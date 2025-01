Nhận biết tình trạng ô tô qua mùi lạ

Các mùi lạ xuất hiện trên trên ô tô không chỉ gây khó chịu mà còn là dấu hiệu cảnh báo một số bộ phận của xe đang gặp vấn đề. Trong quá trình sử dụng, ô tô có thể xuất hiện mùi lạ khiến tài xế có cảm giác khó chịu. Một số mùi lạ trên xe còn ngầm báo tình trạng hư hỏng, trục trặc trong xe. Mùi xăng dầu Xe ô tô có mùi xăng là dấu hiệu cho thấy hệ thống xăng dầu bị hở hoặc đường dẫn xăng từ bình chứa bị nứt, thủng. Đây là cảnh báo rõ ràng về nguy cơ rò rỉ xăng, có thể dẫn tới cháy nổ. Vì vậy, khi phát hiện mùi xăng, tài xế lập tức kiểm tra bình nhiên liệu và ống dẫn nhiên liệu để khắc phục kịp thời. Mùi dầu nhớt Mùi dần nhớt xuất hiện khi dầu bôi trơn rò rỉ vào buồng đốt của động cơ và thoát ra ngoài qua ống xả. Nguyên nhân xuất hiện mùi dầu nhớt là hệ thống bạc bao kín của pit tông lão hóa, dẫn tới buồng đốt hở, dầu bôi trơn lọt vào, bị đốt cháy và tạo mùi khói đặc trưng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của động cơ cũng như độ bền của xe. Với tình huống này, chủ xe nên kiểm tra và bổ sung lượng dầu bị rò rỉ để động cơ hoạt động bình thường. (Ảnh minh họa) Mùi khét Mùi khét là dấu hiệu cho thấy hệ thống phanh trên ô tô có thể đang bị chập cháy. Khi phát hiện mùi khét, cần dừng ngay xe kiểm tra. Mùi cao su cháy Mùi cao su cháy xuất hiện trên xe có thể do dây cuuroa bị chùng hoặc ống dẫn không khít, gây cản trở chuyển động của các chi tiết, làm phát ra mùi cháy khét cao su. Ngoài ra, nếu di chuyển dưới trời nắng nóng, lốp xe có thể bị cháy do ma sát với đường nhựa. Mùi trứng thối Mùi trứng thối trên xe có thể do bộ lọc khí xả không thực hiện được việc chuyển đổi hoàn toàn H2S thành SO2, gây ô nhiễm không khí trong xe. Lúc này, cần mang xe đi kiểm tra và sửa chữa ngay. Mùi mốc Nếu thấy mùi mốc xuất hiện khi bật điều hòa hay máy sưởi trên ô tô, nhiều khả năng nấm mốc đã phát triển bên trong thiết bị này. Về lâu dài, mùi mốc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Do vậy, nên vệ sinh điều hòa và máy sưởi thường xuyên. Minh Phương(tổng hợp)