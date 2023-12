Nhạc Việt 2023 ảm đạm, ồn ào nhất vụ cư xử của Hoàng Thùy Linh

Từ ngôi sao mới nổi, Hiền Hồ ra loạt 4 sản phẩm Khóc ở trong club và Phóng xe đêm, Từ bỏ nhắm mắt lao đi và tao với mày chấm hết với hoạt động quảng bá rầm rộ, bài bản vẫn như đá ném ao bèo, lọt thỏm giữa thị trường.

Đen Vâu tiếp tục xuất hiện trong MV mới của Hoàng Thùy Linh.

Vụ ca sĩ Jack chi 5 tỷ đồng cho người môi giới để gặp danh thủ Lionel Messi gây tranh cãi suốt thời gian dài. Đến nay, do phía môi giới và Jack nói trái ngược nên tính hợp pháp của việc hình ảnh Messi xuất hiện vài giây trong MV Từ nơi tôi sinh ra vẫn là dấu hỏi. Sau những tranh cãi, sản phẩm này thu về số liệu ảm đạm.

Năm nay, thực trạng bản quyền vẫn căng thẳng. Các pháp nhân như HT Productions (quản lý ca sĩ Đan Trường), Big Arts Entertainment (quản lý Tăng Duy Tân, Vũ Phụng Tiên), ACV Entertainment... liên tục đưa ra cảnh báo vi phạm bản quyền.

Người trong nghề không còn ngần ngại 'chỉ mặt, gọi tên' nhau vì vấn đề bản quyền. Nhạc sĩ Đỗ Hiếu và ca sĩ Noo Phước Thịnh tranh cãi, từ mặt. Ca sĩ Xesi và 'O Sen' Ngọc Mai đối đáp gay gắt. Người đẹp Nam Em nhiều lần bị tố hát 'chùa'. Cá biệt, ông bầu Hoàng Tuấn còn đâm đơn kiện 3 ca sĩ Thái Trinh, Bằng Cường và Dương Edward, hiện đã giải quyết êm xuôi.

'Từng quen' - bài hit gần nhất Wren Evans Năm 2023, các đêm nhạc 'ăn nên làm ra'. Liveshow Chân trời rực rỡ của Hà Anh Tuấn có nghệ sĩ Kitaro chạm mốc 20.000 khán giả cho 2 đêm diễn, Show của Đen 2 của rapper Đen Vâu hút 10.000 khán giả, 2 đêm 1589 ở TP.HCM và Hà Nội của ca sĩ Trung Quân có 15.000 khán giả tham dự, chưa kể các liveshow khác như Một mình bao la của nhạc sĩ Đỗ Bảo, My Soul 1981 của Mỹ Tâm, Tựa như gió phiêu du của nhạc sĩ Đức Trí... Đối lập bức tranh kinh tế không quá khả quan, khán giả rất chịu chi tiền nghe nhạc 'sống'. Giá vé cao nhất các đêm nhạc không rẻ như: Một mình bao la - 6,2 triệu đồng, Chân trời rực rỡ - 5,2 triệu đồng, Born Pink World Tour Hanoi - 9,8 triệu đồng, The Wild Dreams Tour - 4 triệu đồng... vẫn bán chạy. Thậm chí, 2 đêm nhạc của BlackPink ở Hà Nội hút 67.000 khán giả, doanh thu hơn 13,6 triệu USD, là một trong những show mang lại doanh thu cao nhất cho tour diễn thế giới của nhóm nhạc này. Đặc biệt, 2 trường hợp gây tranh cãi với khâu tổ chức nghiệp dư của đêm nhạc thuộc The Wild Dreams Tour nhóm Westlife và Đại nhạc hội K-pop Open Air #2 bị hủy. Những sự kiện này gây ảnh hưởng lớn đến khán giả cùng uy tín của thị trường tổ chức biểu diễn Việt Nam trong mắt đối tác quốc tế.

Lê Thị Mỹ Niệm