Nhà vườn hạn chế cọc vì khan hàng, cây cảnh Tết 'xuống phố' sớm

Mặc dù gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhưng dọc các tuyến đường ở TP Thanh Hóa, tiểu thương đã trưng đầy đào, quất cảnh chào mời khách. Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang đến gần, để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, UBND TP Thanh Hóa đã lên phương án tổ chức các điểm bán hoa, cây cảnh, đào, quất và đồ trang trí Tết tại 16 phường trên địa bàn. Các địa điểm bán chủ yếu là dọc vỉa hè trên các tuyến đường, tuyến phố. Thời gian tổ chức các điểm bán bắt đầu từ ngày 9/1 đến 16h30' ngày 28/1 (tức từ 10-29 tháng Chạp năm 2024). Thế nhưng, ghi nhận của PV VietNamNet cho thấy, đến thời điểm này, dọc các tuyến đường như Nguyễn Duy Hiệu (phường Đông Hương), đường Thành Thái (phường Đông Thọ), quảng trường Lam Sơn (phường Điện Biên), đường Trịnh Kiểm, đường 39m (phường Đông Vệ),... đã nhộn nhịp sắc hoa. Ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1973), một tiểu thương tại TP Thanh Hóa có thâm niên buôn bán cây cảnh Tết nhiều năm, cho hay, năm nay ông nhập và bày bán sớm hơn khoảng 10 ngày. “Ở các nhà vườn, cây cảnh Tết không có nhiều do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Các năm trước, thường thì chúng tôi sẽ cọc trước hơn cả tháng, rồi gần Tết có thể lấy cây bất cứ lúc nào. Nhưng năm nay, nhà vườn hạn chế đặt cọc vì nguồn cung không đủ, buộc tôi phải lấy cây về sớm”, ông Tuấn nói. Cũng như ông Tuấn, ông Đinh Văn Thu (SN 1971), một tiểu thương bán cây cảnh trên đường Nguyễn Duy Hiệu (phường Đông Hương), chia sẻ: “Tầm 15/12 âm lịch hàng năm tôi mới bày hàng bán. Năm nay mọi người bán sớm, tôi cũng đưa cây về bán từ ngày mùng 4/12. Trong số hàng chục gốc đào Tết, tôi tâm đắc với đôi gốc đào có thế rắn cuộn, mang ý nghĩa của sự bảo vệ, đem lại may mắn và tài lộc cho gia chủ”. Một số hình ảnh tiểu thương bán đào, quất Tết sớm ở TP Thanh Hóa: Trên khắp các đường phố ở TP Thanh Hóa, tiểu thương đã bày bán các loại cây cảnh bán Tết. Ảnh: Lê Dương Quất bon sai cũng được đưa về bày bán từ sớm. Ảnh: Lê Dương Nhiều gốc đào cổ bày bán ở phường Đông Hương. Ảnh: Lê Dương Gốc đào to hơn một người ôm mới được ông Thu đưa về. Ảnh: Lê Dương Đào thế hình rắn cuộn với thông điệp đem lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. Ảnh: Lê Dương