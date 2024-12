Nhà Trắng nêu lý do Tổng thống Biden ân xá cho con trai

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ân xá cho Hunter một phần vì lo ngại các đối thủ chính trị sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào con trai ông trong tương lai. Tổng thống Mỹ Joe Biden và con trai Hunter Biden (Ảnh: AFP). "Một trong những lý do khiến tổng thống ký lệnh ân xá là vì các đối thủ chính trị của ông sẽ không bỏ qua chuyện này. Họ sẽ tiếp tục bám đuổi con trai ông. Ông ấy tin là như vậy", người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre tuyên bố hôm 2/12. Theo bà Jean-Pierre, Tổng thống Biden tin rằng con trai ông, Hunter, sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn từ các đối thủ chính trị của ông và điều này có thể sẽ tiếp diễn ngay cả sau khi ông rời Nhà Trắng. Bà Jean-Pierre nhấn mạnh đây không phải là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ ân xá cho người thân trong gia đình. Cựu Tổng thống Bill Clinton và Donald Trump đều đã ân xá cho người nhà trước khi mãn nhiệm. Theo người phát ngôn Nhà Trắng, Tổng thống Biden vẫn đặt niềm tin vào Bộ Tư pháp, mặc dù ông cho rằng quá trình truy tố con trai ông "bị ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị". Bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo ân xá cho con trai Hunter Biden trước khi ông hết nhiệm kỳ vào đầu năm tới. Lệnh ân xá chính thức này không thể bị Tổng thống đắc cử Donald Trump hủy bỏ. Ông Hunter Biden, 54 tuổi, bị buộc tội khai báo không đúng sự thật về việc mua súng khi đang nghiện ma túy. Hồi tháng 9, ông cũng nhận tội đối với 9 cáo buộc trốn thuế liên bang. Bằng cách ân xá cho con trai mình, ông Joe Biden đã không giữ lời hứa công khai mà ông đã nhiều lần đưa ra. Tổng thống Biden và người phát ngôn cấp cao của Nhà Trắng từng tuyên bố rằng, kể cả ông Trump thắng cử, ông Biden cũng sẽ không ân xá hoặc giảm án cho con trai. Lý giải về quyết định ân xá, chủ nhân Nhà Trắng cho biết, các cáo buộc nhằm vào con trai Hunter Biden mang động cơ chính trị. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và các thành viên đảng Cộng hòa chỉ trích việc Tổng thống Biden ân xá hoàn toàn cho con trai Hunter. Người phát ngôn của ông Trump, Steven Cheung, cáo buộc Bộ Tư pháp do đảng Dân chủ kiểm soát đang "vũ khí hóa" hệ thống tư pháp. Tuy nhiên, thông cáo không đề cập trực tiếp đến ông Biden hay lệnh ân xá. "Lệnh ân xá dành cho Hunter Biden có bao gồm ân xá các con tin J-6 đã bị giam giữ nhiều năm hay không?", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 1/12. "Con tin J-6" ngầm chỉ những người ủng hộ ông Trump đã bị bắt giữ do bị cáo buộc có liên quan đến vụ bạo loạn tại quốc hội ngày 6/1/2021 nhằm ngăn cản công nhận kết quả bầu cử.