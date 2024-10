Nhà tập thể cũ giá cao nhưng vẫn được ‘săn đón’

Nhà tập thể cũ “hết đát”, tiện ích thì không có, giá thì trên trời nhưng vẫn được nhiều người săn đón với hy vọng sẽ được cải tạo hoặc nhận được đền bù khi có dự án xây dựng. Cùng với đó là tiềm năng tăng giá trong tương lai. Nhà tập thể cũ giá cao dù xuống cấp Trước tốc độ tăng giá của bất động sản hiện nay, với nhiều người lao động, việc sở hữu một căn nhà nội đô là điều bất khả thi ngay cả khi tích cóp nhiều năm. Nhà tập thể cũ tại Hà Nội hiện nay không còn giữ được ưu thế giá rẻ như trước. Những căn hộ tập thể cũ được rao bán với mức giá dao động từ 35 – 90 triệu đồng/m2 tùy vị trí, nhiều căn hộ tăng giá mạnh, có khi lên tới 5 tỷ đồng cho những căn đã xuống cấp nghiêm trọng. Chị Châm sinh sống ở khu tập thể Kim Liên cho biết các căn hộ tập thể ở khu này mặc dù được xây dựng từ những năm 60, 70 nhưng vẫn có giá rao bán từ 40 – 50 triệu đồng/m2. Quanh đây nhiều tiện ích công cộng như gần bệnh viện, trung tâm thương mại, trường học, mầm non, cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều có cả. Cách 1-2km là các trường đại học lớn như Bách Khoa, Xây dựng, Kinh tế Quốc dân. Dù đã xuống cấp nhưng có lợi thế về vị trí nên vẫn giữ sức hút lớn trên thị trường bất động sản, đặc biệt với những gia đình có con nhỏ còn đi học hay người lớn tuổi. Do đó, việc rao bán nhà tập thể cũ với giá từ 4 - 5 tỷ đồng không phải là hiếm, đặc biệt ở các khu vực trung tâm của Hà Nội như Giảng Võ, Kim Liên, Thành Công hay Nguyễn Công Trứ. Là chủ nhân một căn nhà tập thể tầng 1 tại Đặng Văn Ngữ, anh Hoan cho hay năm ngoái đầu tư kinh doanh cần vốn, tôi đã định bán nhà nhưng rao mãi chưa chốt được khách, đợt đấy tôi còn rao bán có 60 triệu đồng/m2. Thấy giá nhà chung cư đang tăng vù vù, khu vực này giờ chắc phải lên đến 80 triệu đồng/m2, nên vợ chồng tôi lại bàn nhau giữ lại để cho thuê. Chị Huyền (quê Hưng Yên) cho biết, mình cũng mới mua một căn nhà tập thể cũ tại Phương Mai vì con lên Hà Nội học đại học. Tập thể ở đây mặc dù xuống cấp nhưng so với việc thuê nhà dài hạn cho đi học và thuê mặt bằng để kinh doanh thì mua căn hộ tập thể cũ vẫn mang lại lợi ích kinh tế lâu dài. Vì đâu vẫn được “săn đón” Tiềm năng tăng giá trong tương lai của nhà tập thể cũ tại Hà Nội đang được đánh giá cao, nhờ vào nhiều yếu tố tích cực và những diễn biến đầy triển vọng trong thị trường bất động sản. Nhà tập thể cũ thường tọa lạc ở những vị trí vàng trong nội đô, điều này khiến cho chúng trở thành lựa chọn hấp dẫn cho nhiều hộ gia đình nhỏ đang tìm kiếm nơi ở tiện nghi, gần gũi với các dịch vụ và cơ sở hạ tầng hiện có. Hơn nữa, khi quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, nhiều quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được đưa ra những căn hộ này có thể được đền bù hấp dẫn và chuyển đổi thành những căn hộ mới, hiện đại, đầy đủ tiện nghi hơn. Điều này cũng khiến cho thị trường nhà tập thể cũ rục rịch tăng giá. Một điểm cộng khiến nhà tập thể rộ lên trong những năm gần đây như một mô hình đầu tư là do nhà tập thể thường thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Nếu có thu hồi, phá dỡ sẽ được đền bù tương xứng. Bên cạnh đó, khi ở nhà tập thể, người mua thường không phải đóng phí dịch vụ, bảo trì hàng tháng như các mô hình chung cư mới. Các chuyên gia bất động sản cho rằng khi quyết định đầu tư vào những tài sản này, người mua cũng cần phải lưu ý đến diện tích thực tế và tình trạng kỹ thuật của các căn hộ. Nhiều căn hộ tập thể có diện tích cơi nới không hợp lệ và không được ghi trong sổ đỏ. Duy Minh