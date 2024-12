Nhà sáng lập OpenAI: AI sẽ tìm ra cách tự đào tạo chính nó

Ilya Sutskever, đồng sáng lập và cựu trưởng nhóm nghiên cứu của OpenAI, dự báo việc huấn luyện mô hình AI mà con người từng biết sẽ không còn tồn tại. Chuyên gia AI này đã rời OpenAI - công ty mà ông là một trong những nhà sáng lập, vào đầu năm nay để thành lập phòng thí nghiệm AI riêng có tên Safe Superintelligence Inc. "Việc huấn luyện trước (pre-training) như chúng ta biết sẽ không còn tồn tại", Sutskever chia sẻ tại một hội nghị về xử lý thông tin thần kinh. Thuật ngữ "pre-training" đề cập đến giai đoạn đầu trong quá trình phát triển mô hình AI, khi một mô hình ngôn ngữ lớn học các mẫu từ một lượng lớn dữ liệu chưa được dán nhãn, thường là văn bản từ Internet, sách và các nguồn khác. Cạn kiệt tài nguyên dữ liệu Sutskever cho biết, mặc dù ông tin rằng dữ liệu hiện tại vẫn có thể đẩy nhanh sự phát triển của AI, nhưng ngành công nghiệp đang dần cạn kiệt nguồn tài nguyên mới để huấn luyện mô hình. Điều này, theo ông, cuối cùng sẽ dẫn đến sự thay đổi cách thức huấn luyện mô hình AI hiện nay. Các mô hình AI sẽ tìm ra cách tự đào tạo dựa trên lượng dữ liệu giới hạn. Ảnh: Yahoo Tech Đây cũng là tình trạng đã và đang xảy ra với tài nguyên hóa thạch, khi những mỏ dầu là tài nguyên có giới hạn, hay như Internet chỉ chứa một lượng hữu hạn nội dung do con người tạo ra. "Chúng ta đã đạt đến đỉnh cao của dữ liệu và sẽ không còn nữa trong tương lai", Sutskever nói. "Chúng ta phải làm việc với dữ liệu hiện có, với một nguồn Internet hiện nay”. Sutskever dự đoán các mô hình thế hệ tiếp theo sẽ “có tính chất tác nhân thực sự”. "Tác nhân" là từ khóa phổ biến trong lĩnh vực AI, thường được hiểu là một hệ thống AI tự động thực hiện các tác vụ, đưa ra quyết định và tương tác với phần mềm một cách độc lập. Bên cạnh việc "có tính chất tác nhân", ông còn cho biết các hệ thống AI tương lai sẽ có khả năng suy luận. Khác với AI hiện tại, chủ yếu nhận diện các mẫu dựa trên những gì mô hình đã học trước đó, các hệ thống AI trong tương lai sẽ có khả năng giải quyết vấn đề từng bước một theo cách thức gần giống với tư duy. "Khi sự suy luận càng nhiều, hệ thống sẽ càng khó đoán", Sutskever chia sẻ. AI có thể tự tạo ra cách huấn luyện chính nó Chuyên gia này cũng so sánh sự phát triển của hệ thống AI với sinh học tiến hóa, trích dẫn nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa kích thước não và cơ thể của các loài động vật. Chẳng hạn, trong khi hầu hết các loài động vật có vú tuân theo một mô hình tỉ lệ nhất định, loài người lại có tỷ lệ não và cơ thể khác biệt rõ rệt. Và đến một thời điểm khi tiến hóa tự tìm ra tỷ lệ mới cho sự phát triển bộ não của tổ tiên loài người, AI cũng có thể tìm ra các phương pháp mới để mở rộng quy mô, vượt qua cách huấn luyện mô hình như hiện nay. (Theo TheVerge, Yahoo Tech)