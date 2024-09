Nhà sáng lập Google trở về

Sergey Brin đã trở lại công ty mình đồng sáng lập (Google) để làm việc trong các dự án trí tuệ nhân tạo (AI). Đồng sáng lập Sergey Brin tiết lộ đang trở lại làm việc tại Google. Ảnh: nextbigwhat Hiện tại, CEO Sundar Pichai là người cầm trịch tại Google, tuy nhiên, vẫn còn một số nhân vật khác đang cùng ông điều hành. Một trong số đó là đồng sáng lập Sergey Brin. Ông đã rời công ty một thời gian nhưng dựa theo cuộc phỏng vấn gần đây, điều này hiện thay đổi. Brin trở lại làm việc tại Google cho các dự án AI. Brin được mời tham gia trao đổi tại hội nghị All-In Summit ở Los Angeles (Mỹ). Trong 20 phút, ông nói về AI và những loại ảnh hưởng của nó đến con người, những năm đầu của ông tại Google và việc quay về công ty mình đồng sáng lập… Theo đó, dù đã rời khỏi Google, ông vẫn giữ một số quan hệ với hãng trong khi theo đuổi những thứ khác. Không rõ ông trở về Google khi nào. Dù vậy, ông chia sẻ đang làm trong các dự án AI gần như mỗi ngày. Đây không phải điều bất ngờ xét đến việc Google đã tập trung cho AI nhiều năm nay. Như hầu hết những người đang làm về AI, ông cũng phấn khích với công nghệ và tác động đến loài người. Ông cũng thừa nhận những rủi ro tiềm ẩn nếu công nghệ không được phát triển an toàn. Ông nhắc đến nó như một lĩnh vực “lớn và phát triển nhanh”. Một chi tiết đáng chú ý khác là ông nói cảm thấy Google đang đi sau trong cuộc đua AI. Hiện tại, “gã khổng lồ” tìm kiếm đang vật lộn để cạnh tranh với ChatGPT của OpenAI. Song, Google không phải công ty duy nhất tụt hậu so với startup. Một số hãng như Amazon gần như còn không có bất kỳ công cụ AI nào. Do đó, khi Brin trở lại Google, không loại trừ khả năng Google sẽ vươn lên dẫn trước. (Theo Android Headlines)