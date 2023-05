Nhà sản xuất The Face lần đầu lên tiếng về việc đối đầu một chương trình mới

Thời gian qua, sự xuất hiện của The New Mentor - chương trình thực tế mới do Dược sĩ Tiến sản xuất có những cái tên đình đám của giới giải trí ngồi "ghế nóng" bao gồm Hương Giang, Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều người cho rằng The New Mentor chẳng khác nào "bản sao" của The Face vì nội dung cũng xoay quanh các người mẫu, format chia đội thi đấu và loại trừ. Sự cạnh tranh của The New Mentor và The Face Vietnam vẫn là chủ đề được bàn tán trong suốt những ngày gần đây.

Trong buổi họp báo ra mắt The Face Vietnam2023 diễn ra vào chiều ngày 29/5, bà Trang Lê - đại diện nhà sản xuất chương trình đã lên tiếng giải đáp về những ồn ào có liên quan đến The New Mentor.

Theo đó, khi được hỏi The Face Vietnam 2023 có điểm nào khác biệt, nổi trội hơn The New Mentor, bà Trang Lê cho biết vì lịch ghi hình bận rộn nên không nắm được thông tin có show thực tế mới được ví như phiên bản khác của The Face. Tuy nhiên, bà cho rằng nếu The Face có đối thủ thì chỉ là Next Top Model, mà cả 2 show đều do bà sản xuất. "Vì thế, ở Việt Nam, chúng tôi không có đối thủ", bà Trang Lê khẳng định.