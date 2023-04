Nhã Phương mang thai lần 2, Trường Giang hỏi đi hỏi lại: 'Thật hay đùa?'

Sau đó, Nhã Phương còn chia sẻ thêm chồng và con cô cứ liên tục nói về thành viên nhỏ sắp đến với gia đình. Cô phải giục mãi, cả hai mới chịu đi ngủ.

Clip: Trường Giang phản ứng "lạ" khi hay tin bà xã mang bầu lần 2.