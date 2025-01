Nhà ngoại cảm dự đoán vận mệnh Taylor Swift, Jennifer Lopez

Theo nhà ngoại cảm nổi tiếng nước Anh, 2025 sẽ chứng kiến nhiều biến động lớn trong ngành giải trí Âu - Mỹ không thua kém năm cũ. Taylor Swift được dự đoán chia tay bạn trai Travis Kelce, còn Jennifer Lopez có thể có tình mới lớn tuổi hơn. Inbaal Honigman được biết đến là nhà chiêm tinh và ngoại cảm nổi tiếng ở Anh. Người phụ nữ gốc Israel thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, cũng như cộng tác với các ấn phẩm lớn như GQ, The Time, Elle, Daily Mail... để đưa ra các dự đoán mang tính tâm linh. Khi 2024 kết thúc, Honigman đã tiết lộ nhiều biến động của ngành giải trí Âu - Mỹ được cho là xảy ra trong năm 2025. Oasis tan rã trước khi trở lại sân khấu

Oasis được cho là không thể hòa giải. Ảnh: Getty Images. Một trong những câu chuyện âm nhạc lớn nhất năm 2024 là thông báo về chuyến lưu diễn tái hợp của Oasis vào năm 2025. Hai anh em Liam và Noel Gallagher dường như gạt bỏ bất đồng sang một bên để một lần nữa cùng nhau đứng chung sân khấu. Họ dự kiến biểu diễn ở Mỹ, Anh và một số quốc gia châu Âu khác, còn có tin đồn tham dự lễ hội âm nhạc Glastonbury (Anh). Trong khi người hâm mộ trung thành chưa kịp vui mừng, nhóm nhạc trở thành tâm điểm ồn ào liên quan đến giá vé tăng vọt và vấn nạn lừa đảo trực tuyến. Tuy nhiên, theo Honigman, rắc rối về nhóm nhạc huyền thoại chưa dừng lại ở đó. “Họ có thể đi lưu diễn nhưng hai anh em không thể vượt qua được sự căng thẳng trước đây. Oasis không xem họ đã cải thiện, lá bài Tarot cho biết họ không quay lại với nhau, họ chỉ có một công việc phải làm cùng nhau. Sẽ có những cuộc tranh cãi trong khi họ tập dượt, thậm chí trong suốt buổi biểu diễn. Tarot dự đoán cuộc chia tay xảy ra trước khi họ cùng nhau lên sân khấu. Họ sẽ không nói chuyện trong một phần chuyến lưu diễn, sẽ có những bài hát mà họ từ chối hát cùng nhau. Hai anh em không muốn làm việc cùng nhau. Họ chỉ muốn hoàn thành chuyến lưu diễn, kiếm được tiền và mỗi người đi một con đường riêng. Thế nhưng, ngay cả chuyến lưu diễn cũng là thách thức đối với cặp đôi”, chuyên gia tâm linh nói. ABBA tái hợp

ABBA có thể tái hợp trong năm 2025. Ảnh: PA. Trong khi Oasis được dự đoán tan rã, một nhóm nhạc huyền thoại khác có thể tái hợp trong năm 2025. Đó là ABBA, với các thành viên Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson và Anni-Frid Lyngstad. “Sau nhiều thập kỷ từ chối biểu diễn cùng nhau và trì hoãn mọi cuộc hội ngộ trực tiếp có thể, bài Tarot chỉ ra ABBA một lần nữa cầm micro. Chuyến lưu diễn ảo của họ thành công rực rỡ, nhưng các thành viên trong ban nhạc không hề có mong muốn được đứng trên sân khấu. Nhưng sẽ có sự thay đổi vào năm 2025 và màn trình diễn của ABBA được chỉ ra trong bài Tarot. Trong khuôn khổ một chương trình biểu diễn quốc tế lớn, nhóm nhạc bốn người này lại một lần nữa cất cao giọng hát”, Honigman nói. Lần tái hợp gần nhất của chủ nhân hit Happy New Year là trong buổi biểu diễn ngắn ở Stockholm (Thụy Điển) vào năm 2016 để tôn vinh tình bạn 50 năm của Benny và Björn. Năm 2022, nhóm tổ chức buổi hòa nhạc ảo Abba Voyage, sử dụng hình ảnh trình chiếu của các thành viên. Taylor Swift và Travis Kelce tạm chia tay

Taylor Swift và Travis Kelce được dự đoán tạm chia tay trong thời gian ngắn để xác định lại tình cảm trước khi hết hôn. Ảnh: Imagn Images. Trong năm 2024, thế giới được chứng kiến vô số khoảnh khắc tình tứ của Taylor Swift và Travis Kelce. Không ít kênh tin tức phỏng đoán đám cưới không còn xa vời. Bà Honigman cũng tin siêu sao nhạc pop và cầu thủ bóng bầu dục bằng tuổi sẽ gặt trái ngọt, nhưng trước đó phải trải qua quãng thời gian chia ly. "Tarot cho thấy Travis Kelce đang chịu rất nhiều áp lực với công việc của mình. Điều này đang ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh ấy với Taylor Swift. Sự tự tin của vận động viên này bị ảnh hưởng và viễn cảnh tương lai của anh ấy có phần ảm đạm. Vì vậy anh ấy phải đấu tranh để hiện diện vì người yêu của mình. Ngược lại, Taylor đang rất thành công trong công việc. Nhờ đó, ô ấy có thể là người ủng hộ trong mối quan hệ và động viên bạn trai bất cứ khi nào anh ấy cần một chút tích cực. Mùa lễ hội sẽ hơi áp lực đối với cặp đôi này vì phải bận rộn với công việc, nhưng họ sẽ sắp xếp được một kỳ nghỉ riêng tư trong vài ngày vào tháng 1. Điều đó giúp họ lấy lại tinh thần. Năm nay, họ quyết định dành một chút thời gian xa nhau, chỉ để kiểm tra xem ở một mình hay ở cùng nhau áp lực hơn. Họ sẽ sớm quay lại vòng tay nhau và bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới", nhà ngoại cảm cho biết. Jennifer Lopez tìm thấy tình yêu mới

Jennifer Lopez sẽ hẹn hò với đàn ông lớn tuổi hơn trong năm mới, nhưng không quá gắn bó. Chuyện tình cổ tích kéo dài hơn 20 năm giữa Jennifer Lopez và Ben Affleck khép lại vào năm 2024. Họ tan vỡ vào tháng 4/2024 và Jennifer đệ đơn ly hôn vào ngày 20/8 cùng năm, đúng ngày kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Theo Honigman, Jennifer hẹn hò một vài lần trong năm 2025, nhưng không có đám cưới, không có lễ đính hôn và thận trọng hơn nhiều trong chuyện tình cảm. Trong lá bài Tarot về vận mệnh của người đẹp sinh năm 1969, trái tim cô vẫn còn tổn thương sau cuộc hôn nhân thất bại. Điều đó có nghĩa cô đồng ý đi hẹn hò với người thực sự đặc biệt, nhưng không hứa hẹn gì về. Người đàn ông tiếp theo của giọng ca On The Floor được cho là một diễn viên lớn tuổi, thành danh và muốn theo đuổi cô trong nhiều năm. Ariana Grande thất bại tại Oscar

Ariana Grande được đánh giá cao về diễn xuất nhưng chưa thể chạm tay tới Oscar. Ảnh: Getty Images. 2024 đánh dấu sự chuyển mình của Ariana Grande khi vai diễn đầu tay trong bom tấn Wicked được đánh giá cao. Bà Honigman tin rằng người đẹp 9X sẽ nhận được nhiều đề cử tại giải Oscar danh giá, nhưng không dành chiến thắng ở hạng mục lớn nhất. Cô có chút thất vọng vì bị một nữ diễn viên nổi tiếng vượt mặt. Tuy nhiên, nỗi buồn đó không quá nặng. Chuyên gia Tarot cho biết thêm 2025 chứng kiến nhiều may mắn đến với sự nghiệp ca hát của Ariana. Dự đoán trên xuất hiện sau khi ngôi sao nhạc pop chia sẻ với The Hollywood Reporter muốn được biểu diễn cùng Cynthia Erivo, đóng vai phù thủy da xanh Elphaba trong Wicked, tại lễ trao giải Oscar 2025. James Bond mới lộ diện

Người kế nhiệm Daniel Craig trong series 007 dự kiến là cái tên gạo cội. Ảnh: Getty Images. Sau No Time To Die (2021), thời đại của Daniel Craig trong vai trò điệp viên 007 James Bond khép lại. Chưa có cái tên thay thế nào được đưa ra kể từ đó. Bà Honigman cho biết người hâm mộ sẽ được giải đáp thắc mắc đó vào năm 2025 và James Bond tiếp theo là diễn viên lớn tuổi. “James Bond tiếp theo là kẻ làm tan nát trái tim (người xem). Một diễn viên được biết đến với sức hút, vẻ ngoài điển trai và là cái tên đồng nghĩa với sự lịch lãm. Tuy nhiên, thật bất ngờ, đó lại là con cáo bạc, chứ không phải gà tơ. Việc có một James Bond mới mẻ, trẻ trung và lịch lãm hơn có vẻ là điều không thể. Một người trưởng thành và chín chắn hơn đang chiếm ưu thế”, nhà chiêm tin nhận định. Theo Tiền Phong