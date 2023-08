Nhà máy Thuốc lá Thăng Long và Bia Hà Nội sắp phải di dời

Cùng với đó, Nhà máy xe lửa Gia Lâm - Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội (Số 551 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên) cũng nằm trong danh mục.

Nhà máy Thuốc lá Thăng Long thuộc diện phải di dời khỏi nội đô Hà Nội trong vòng 5 năm tới (Ảnh: Hạ Vũ).

Ngoài 3 nhà máy trên, danh sách di dời bao gồm 3 cơ sở là các công ty in: Công ty In báo Nhân dân Hà Nội (15 Hàng Tre, Hoàn Kiếm); Công ty TNHH MTV In báo Hà Nội Mới (35 Nhà Chung, Hoàn Kiếm); Công ty TNHH MTV In và TM Thông tấn xã Việt Nam (số 70/342 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân).