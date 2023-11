Nhà hàng ST25 by KOTO: Nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực Việt Nam đương đại

Khách sạn Sofitel Saigon Plaza và doanh nghiệp xã hội KOTO vừa chính thức công bố ra mắt nhà hàng “ST25 by KOTO”, chuyên phục vụ ẩm thực Việt Nam đương đại. Nhà hàng dự kiến sẽ chính thức khai trương vào ngày 6/12 tới tại tầng 2 của khách sạn Sofitel Saigon Plaza. Với sức chứa 140 khách, nhà hàng đặt mục tiêu đón tiếp 100 thực khách mỗi ngày sau khi đi vào hoạt động.

"ST25 by KOTO" là tên gọi thể hiện sự tôn vinh giống lúa ST25 nổi tiếng của Việt Nam đã xuất sắc giành danh hiệu "Gạo ngon nhất thế giới” năm 2019, đại diện cho tinh hoa văn hóa quốc gia. Không chỉ đơn thuần là thực phẩm, gạo còn là biểu tượng của sự kiên cường, tài năng và đam mê sáng tạo không ngừng của người Việt.

Ông Jimmy Phạm - nhà sáng lập KOTO

Chia sẻ tại cuộc họp báo ra mắt nhà hàng, ông Jimmy Phạm, nhà sáng lập KOTO và nhân vật tiên phong tiêu biểu trong lĩnh vực doanh nghiệp xã hội, cho biết ST25 by KOTO là “minh chứng sống động về sức mạnh của việc chia sẻ kiến thức - điều cốt lõi trong sứ mệnh của "know one, teach one” (biết một, dạy một) của KOTO”.