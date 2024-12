Nhà đầu tư vàng lỗ nặng

Sáng nay (2/12), giá vàng miếng vẫn tiếp tục duy trì quanh mốc 85 triệu đồng/lượng. Nhà đầu tư lỗ nặng sau 1 tuần lướt sóng. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 83,3 - 85,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. So với cách đây 1 tuần, giá vàng miếng SJC giảm 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán nới rộng 2,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, nếu nhà đầu tư mua vàng miếng SJC cách đây một tuần đến nay lỗ 3,7 triệu đồng/lượng nếu bán ra ngày hôm nay. Giá vàng nhẫn cũng trong xu hướng giảm theo giá vàng miếng SJC. Cụ thể, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn 83,5 - 84,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 2,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với cách đây 1 tuần. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 83,68 - 84,78 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,95 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với cách đây 1 tuần. Tương tự, nếu nhà đầu tư mua vàng nhẫn cách đây một tuần, mức lỗ khi mua tại Doji, Bảo Tín Minh Châu lần lượt là 3,1 triệu đồng/lượng và 2,9 triệu đồng/lượng. Nhiều phiên gần đây, cả giá vàng miếng và vàng nhẫn thường biến động cùng chiều với thị trường thế giới. Nhà đầu tư có thể tham khảo thị trường thế giới cùng nhận định của chuyên gia trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết 2.645 USD/ounce, giảm 5 USD/ounce so với sáng qua. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.251 đồng/USD, Các ngân hàng thương mại niêm yết giá USD ở mức 25.130 - 25.463 đồng/USD mua vào - bán ra. Trên thị trường tự do, giá USD sáng nay giao dịch quanh mức 25.630 - 25.730 đồng. Ngọc Mai