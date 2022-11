Nhà đầu tư góp 25 tỷ đồng mua 14 thửa đất 'ảo'

Ngày 17/11, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC02) - Công an tỉnh Nghệ An thông tin, đơn vị đã có quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Bình (SN 1970, trú phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

"Lê Văn Bình là người từng giữ chức vụ ở địa phương, quá trình hoạt động phạm tội kín kẽ, thủ đoạn hết sức tinh vi, quá trình xác minh cung cấp nhiều thông tin sai lệch gây khó khăn cho công tác điều tra. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, PC02 đã chứng minh, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng Bình", đại diện PC02 cho hay.

Lê Văn Bình từng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, Nghệ An (Ảnh: M.H).

Mời góp vốn mua đất trên giấy

Lê Văn Bình trưởng thành từ phong trào địa phương, sau đó được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Nghi Hòa vào năm 2005. Từ tháng 11/2009, Lê Văn Bình là Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Nghi Hòa. Tháng 4/2013, Lê Văn Bình được phân công làm Đội trưởng đội trật tự quản lý đô thị thị xã Cửa Lò.