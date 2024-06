Nhà cao tầng hết chỗ, bờ sông Hàn kín người "xí" điểm xem pháo hoa

Không chỉ bờ sông Hàn, trên tuyến đường Trần Hưng Đạo nhiều căn nhà treo biển cho thuê chỗ xem pháo với nhiều giá vé khác nhau, thường là 250.000 đồng/người. Có nơi "hét" giá bao trọn căn hộ, đoàn 12 người giá 500.000 đồng/người; bao trọn sân thượng, đoàn 20 người, giá 600.000 đồng/người.

Nhiều căn nhà treo biển cho thuê chỗ xem pháo và đã "cháy" ghế từ sớm dù giá khá cao (Ảnh: Việt Hằng).

Theo ghi nhận tại các tuyến đường dọc hai bờ sông Hàn là Bạch Đằng và Trần Hưng Đạo, 16h chiều nay công an và các lực lượng an ninh đã chặn các tuyến đường gần khu vực bắn pháo hoa để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như giữ gìn trật tự nơi đông người.

Việt Hằng