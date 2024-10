Nguyễn Quốc Linh - Quán quân 'Tuyệt đỉnh song ca nhí', sau 5 năm giờ thế nào?

Nguyễn Quốc Linh - Quán quân "Tuyệt đỉnh song ca nhí 2019" vẫn nhận được sự yêu mến của khán giả với giọng ca ngọt ngào, giàu cảm xúc khi thể hiện các ca khúc trữ tình, bolero. Nguyễn Quốc Linh là quán quânTuyệt đỉnh song ca nhí 2019. Nhờ danh hiệu này, tên tuổi của giọng ca sinh năm 2005 được nhiều người chú ý. Thời điểm tham gia cuộc thi, Quốc Linh được khán giả ấn tượng bởi giọng ca ngọt ngào, trầm ấm. Là anh cả trong một gia đình nông dân nghèo tại Quảng Bình nên ngoài giờ đến lớp, Quốc Linh còn phụ cha mẹ các công việc nhà. Dù bận rộn là thế nhưng hễ có chương trình ca nhạc nào trên đài phát thanh, trên TV là nam ca sĩ đều say mê theo dõi rồi hát theo.

Nguyễn Quốc Linh là quán quân "Tuyệt đỉnh song ca nhí 2019". Năm 2019, Quốc Linh trở thành quán quân cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca nhí và được đông đảo công chúng biết đến. Là người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung, nhiều lần đối diện với thiên tai khắc nghiệt, nam ca sĩ Nguyễn Quốc Linh có nhiều nỗi niềm khi chứng kiến cảnh bão lũ xảy ở miền Bắc. Vì thế nam ca sĩ muốn thể hiện lại ca khúc Nhớ quê, gửi gắm tâm tình của mình vào những giai điệu da diết. Đây là ca khúc giúp Nguyễn Quốc Linh được khán giả biết đến trong cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca nhí 2019. Nguyễn Quốc Linh chia sẻ khi thực hiện sản phẩm mới, anh ngỡ ngàng khi chỉ mới đăng clip demo nhưng lại nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Chỉ trong vòng 3 ngày, video này nhận về triệu lượt xem. Không ít người nghe để lại bình luận yêu thích, động viên nam ca sĩ trên các nền tảng mạng xã hội. "Đó là điều may mắn cũng như là động lực to lớn để tôi tiếp tục với đam mê nghệ thuật", anh nói. Đặc biệt, Nguyễn Quốc Linh và ê-kíp chủ động thực hiện một MV đơn giản, không cầu kỳ cho ca khúc lần này. Theo chia sẻ, toàn bộ chi phí vốn dành quay của MV sẽ được nam ca sĩ gửi vào tài khoản của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam như một chút tấm lòng của người con miền Trung gửi tới đồng bào miền Bắc thân thương.

Nguyễn Quốc Linh trưởng thành sau 5 năm. Sau 5 năm bước ra từ Tuyệt đỉnh song ca nhí 2019, Nguyễn Quốc Linh vẫn miệt mài theo đuổi con đường âm nhạc. Hiện tại, anh học tập và làm việc tại TP.HCM. Giọng ca trẻ vừa đầu quân cho một công ty giải trí để chính thức triển khai các hoạt động nghệ thuật, đến gần hơn với khán giả. Bên cạnh giọng hát, Quốc Linh cũng có sự "lột xác" về ngoại hình trưởng thành ở tuổi 19. Được khán giả yêu mến với giọng ca ngọt ngào, giàu cảm xúc với các ca khúc trữ tình, bolero, tuy nhiên Quốc Linh muốn làm mới chính mình, đa dạng hình ảnh trong nghệ thuật. Thời gian tới, anh cho biết sẽ tiếp tục thử sức với những ca khúc theo dòng nhạc trẻ và hy vọng sẽ được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Theo Người Đưa Tin