Nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 6 người thương vong ở Hà Giang

Chiều 30/9, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang thông tin, quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe máy, khiến 6 người thương vong trên địa bàn là do người điều khiển mô tô BKS 23G1-152.XX vượt xe không đảm bảo an toàn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Hà Giang (Ảnh chụp màn hình)