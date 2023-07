Nguyên nhân vụ nổ súng làm nhiều người bị thương ở Khánh Hòa

Chiều 29/7, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vẫn đang phối hợp Công an thị xã Ninh Hòa làm việc với những người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ nổ súng làm nhiều người bị thương tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa.

Hiện cơ quan điều tra xác định Phan Thành Dũng (27 tuổi, ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) là nghi can gây ra nổ súng. Hiện Dũng cũng đang điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của công an do bị người dân vây đánh sau khi gây án.

Theo điều tra ban đầu, Dũng sống chung với cô con gái mới 23 tuổi của ông Đ.P.Đ (52 tuổi, ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) nhưng chưa đăng ký kết hôn. Gần đây, giữa anh ta và ông Đ. có mâu thuẫn nên đã xảy ra cãi vã.