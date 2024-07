Nguyên nhân nào khiến phân khúc BĐS nghỉ dưỡng thấp tầng chưa thể khởi sắc?

Nghỉ dưỡng thấp tầng tiếp tục trầm lắng

Trong Q2/2024, gần 320 sản phẩm nghỉ dưỡng thấp tầng được đưa ra thị trường, tăng hơn 53% so với Q1/2024 và tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm trước. Lượng giao dịch trong Q2/2024 khoảng 80 sản phẩm (tăng gấp 2 lần so với quý trước), tỷ lệ hấp thụ 25%. Nguồn cung nghỉ dưỡng thấp tầng sở hữu lâu dài chiếm 72% tổng số nguồn cung ra thị trường.

Nguồn cung sơ cấp nghỉ dưỡng có thời hạn trong Q2/2024 chiếm 28% trong tổng nguồn cung nghỉ dưỡng thấp tầng chủ yếu ở khu vực miền Trung. Lượng giao dịch Q2/2024 chiếm khoảng 10%, thị trường vẫn tiếp tục trầm lắng. Các chủ đầu tư chưa có động thái ra hàng mới.

Thị trường nghỉ dưỡng thấp tầng vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi mạnh khi cả nguồn cung và lượng giao dịch ghi nhận được đều ở mức rất thấp. Tính chung nửa đầu năm 2024, nguồn cung giảm hơn 45% so với nửa cuối năm 2023. Tỷ lệ hấp thụ ở mức thấp (23%).