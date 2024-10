Nguyên nhân khiến ô tô ngốn nhiên liệu bất thường: Những điều tài xế cần lưu ý

Trong quá trình sử dụng ô tô, không ít tài xế gặp phải tình trạng xe bỗng nhiên tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn bình thường mà không rõ nguyên nhân. Đây là dấu hiệu cho thấy một số hệ thống trên xe đang gặp trục trặc. Hệ thống phun nhiên liệu và đánh lửa gặp hư hỏng Hệ thống phun nhiên liệu và đánh lửa bao gồm bugi, kim phun nhiên liệu, hai thành phần quan trọng giúp đảm bảo quá trình đốt cháy nhiên liệu trong động cơ diễn ra hiệu quả. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, bugi thường bị bám muội than, làm giảm khả năng đánh lửa. Điều này khiến hỗn hợp nhiên liệu không được đốt cháy hoàn toàn, gây giảm công suất động cơ. Hệ quả là hệ thống phải bù đắp bằng cách phun thêm nhiên liệu, làm mức tiêu hao nhiên liệu tăng bất thường. Kim phun bị tắc nghẽn có thể dẫn tới hiện tượng mức tiêu thụ nhiên liệu tăng cao bất thường. Tương tự, khi kim phun bị tắc nghẽn, nhiên liệu không được phân tán đều vào buồng đốt, khiến hiệu quả cháy giảm. Để duy trì công suất, hệ thống lại phải tăng lượng nhiên liệu, dẫn đến việc tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn. Lọc gió động cơ bẩn Lọc gió có nhiệm vụ lọc sạch không khí trước khi đưa vào buồng đốt. Tuy nhiên, theo thời gian nếu không vệ sinh định kỳ, lọc gió sẽ bị bám bụi bẩn, cản trở luồng không khí vào động cơ. Điều này buộc hệ thống phải phun thêm nhiên liệu để đảm bảo công suất, khiến xe tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn. Lọc gió bẩn khiến ô tô tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn. Theo các nhà sản xuất, lọc gió động cơ nên được vệ sinh sau 5.000 km và thay mới sau 20.000 km. Đối với các xe vận hành trong điều kiện môi trường nhiều bụi bẩn, nên vệ sinh lọc gió sau 3.000 - 4.000 km và thay thế sau 15.000 km. Lốp xe quá non hoặc mòn Lốp xe quá mòn hoặc áp suất lốp thấp là một trong những nguyên nhân khiến ô tô ngốn nhiên liệu hơn. Khi áp suất lốp không đạt mức tiêu chuẩn, diện tích ma sát giữa bánh xe và mặt đường sẽ tăng, tạo lực cản lớn hơn. Điều này khiến động cơ phải hoạt động mạnh hơn, dẫn đến tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn. Tài xế nên thường xuyên kiểm tra và đảm bảo áp suất lốp luôn ở mức chuẩn, thông tin này thường được nhà sản xuất ghi rõ trên tem dán tại cửa xe. Nếu lốp xe đã quá mòn, cần thay mới hoặc đảo lốp để đảm bảo an toàn và tiết kiệm nhiên liệu. Thiếu áp suất không chỉ khiến lốp xe nhanh mòn mà còn dẫn tới tốn nhiên liệu hơn. Không thay dầu động cơ định kỳ Dầu động cơ đóng vai trò bôi trơn các bộ phận bên trong động cơ. Sau một thời gian sử dụng, dầu sẽ mất dần khả năng bôi trơn, làm tăng ma sát giữa các chi tiết, khiến động cơ nhanh nóng và tốn nhiều nhiên liệu hơn. Ngoài ra, việc không thay dầu đúng loại hoặc đúng thời điểm có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất và tuổi thọ của động cơ. Do đó, tài xế cần kiểm tra mức dầu thông qua que thăm dầu và tuân thủ lịch thay dầu định kỳ. Lựa chọn đúng loại dầu theo khuyến cáo của nhà sản xuất cũng là yếu tố quan trọng để đảm bảo xe vận hành ổn định. Theo Nhà báo và Công luận