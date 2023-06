Nguyên nhân khiến 2 xe máy đối đầu, 6 người thương vong ở Vĩnh Phúc

"Nguyên nhân, do nạn nhân K. vượt xe không đúng quy định. Hai nạn nhân điều khiển xe mô tô đã được Cơ quan CSĐT Công an huyện Lập Thạch lấy mẫu máu để xét nghiệm nồng độ cồn và ma túy, hiện chưa có kết quả", Ban An toàn giao thông Vĩnh Phúc nêu nguyên nhân bước đầu.

Trước sự việc này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn đã chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn giao thông thời gian tới.