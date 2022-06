Nguyên nhân gây sưng hạch ở trẻ em

- Bệnh lý ung thư.

- Bệnh do mèo cào, do vi khuẩn Bartonella henselae gây ra.

- Do côn trùng cắn như Ricketsia (sốt mò).

- Hạch do lao: hạch phản ứng do tiêm phòng lao và bệnh lao (Lao hạch - viêm hạch do vi khuẩn lao).

- Bệnh Kawasaki