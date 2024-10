Nguyên nhân ca sĩ Tô Thanh Phương nhảy lầu

Đại diện gia đình cho biết Tô Thanh Phương nhảy lầu do ảo giác, tác dụng phụ của thuốc điều trị Parkinson. Đồng thời, vợ của nam ca sĩ phủ nhận giọng ca "Bài ca đất phương Nam" nhảy lầu tự tử do nợ nần. Trưa 2/10, chị Ngọc Được - vợ của ca sĩ Tô Thanh Phương - cập nhật tình hình sức khỏe của giọng ca Bài ca đất phương Nam sau khi nhảy lầu. Chia sẻ với Tiền Phong, chị Ngọc Được cho biết ca sĩ Tô Thanh Phương nhảy lầu do ảo giác, tác dụng phụ của việc sử dụng thuốc điều trị Parkinson. "Chồng tôi sử dụng thuốc điều trị Parkinson từ lâu. Anh Phương gặp ảo giác vì tác dụng phụ của thuốc, tình trạng này xảy ra vài năm gần đây", chị Ngọc Được nói. Chị Ngọc Được cho biết ca sĩ Tô Thanh Phương nhảy lầu trong tình trạng không tỉnh táo. "Tôi khóa cửa nhà được một lúc thì không thấy anh đâu. Lúc phát hiện, anh tự mở cửa. Chúng tôi ở lầu hai, anh nhảy xuống vướng mái tôn ở lầu một. May mắn anh không bị gãy tay, gãy chân, chỉ tụ máu bầm phần não", đại diện gia đình nói. Người nhà cho biết sức khỏe ca sĩ Tô Thanh Phương ổn định sau khi được đưa vào viện cấp cứu. "Anh vẫn ổn định, có thể trò chuyện. Khi tôi hỏi lý do, anh nói chỉ muốn mở cửa ra ngoài. Không có chuyện chồng tôi nhảy lầu tự tử", chị Ngọc Được nói thêm. Đồng thời, chị Ngọc Được phủ nhận thông tin ca sĩ Tô Thanh Phương nhảy lầu vì tự tử, túng thiếu do nợ nần.

Hình ảnh gần đây của ca sĩ Tô Thanh Phương. "Chồng tôi những ngày qua được đồng nghiệp đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ nhiều thứ. Anh rất vui vì được khán giả quan tâm. Không có chuyện anh Phương nhảy lầu vì tự tử", vợ ca sĩ Tô Thanh Phương chia sẻ thêm. Sáng cùng ngày, nhà thơ Thiên Hà chia sẻ với Tiền Phong thông tin ca sĩ Tô Thanh Phương nhảy lầu tại nhà riêng tại chung cư ở quận 10, TPHCM. "Tô Thanh Phương là cháu kêu tôi bằng cậu ruột, hôm thứ Hai ngày 30/9 tôi còn vào thăm cháu và hai cậu cháu nói chuyện rất vui vẻ, vậy mà tới hôm sau thì lại xảy ra chuyện", nhà thơ Thiên Hà chia sẻ. Trước khi xảy ra tai nạn, nam ca sĩ Tô Thanh Phương được nhiều đồng nghiệp, bạn bè đến thăm hỏi, hỗ trợ chi phí trị bệnh. Bà Ngọc Được cho biết ông đang được điều trị và theo dõi sức khỏe tại nhà riêng ở quận 10, TPHCM. Hiện, nam ca sĩ không thể nói chuyện, ăn uống ít. Bà chia sẻ gia đình gặp khó khăn vì tốn hàng triệu đồng mỗi tháng thuốc uống cho nam ca sĩ. Ca sĩ Tô Thanh Phương bị đột quỵ khoảng năm 2010. Sau đó, ông mắc thêm bệnh Parkinson, hiện ở giai đoạn 5 của bệnh. Ông còn mắc nhiều bệnh như xơ vữa động mạch, hở van tim... Từ lâu, nam ca sĩ gặp khó khăn trong khâu di chuyển, lúc nào cũng cần người dìu. Trong một lần đến thăm, nhóm Ngũ Long du ký của nghệ sĩ Phương Dung, Phi Phụng, Thụy Mười cùng nghệ sĩ Hồng Tơ đến thăm hỏi, hỗ trợ ca sĩ Tô Thanh Phương. Sau khi thăm hỏi, nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ tình cảnh khó khăn của giọng ca Bài ca đất phương Nam. "Chị Được phải vay tiền thuốc cho chồng, xin cơm từ thiện để đỡ gánh nặng. Đôi lúc kiệt quệ, chị không muốn sống nhưng nhìn thấy anh, chị cố gắng sống tiếp", Phương Dung chia sẻ. Theo Tiền Phong