Nguyên nhân ban đầu vụ 3 bố con chết trên sông ở Hưng Yên

Những người trong gia đình nhiều lần nghe anh C. tâm sự về ý nghĩ muốn kết thúc cuộc đời.

Tuy nhiên, theo người nhà, anh C. và vợ nảy sinh mâu thuẫn trong quá trình chung sống. Cả 2 ly thân và đứng trước viễn cảnh "đường ai nấy đi". Điều này, kết hợp với việc mới nghỉ việc, anh C. có dấu hiệu bị trầm cảm, gặp vấn đề về tâm lý.

Chia sẻ với phóng viên, anh rể của anh C. cho biết, người đàn ông 26 tuổi học hết cấp 2 thì nghỉ, sau đó lấy vợ ở xã bên cạnh từ sớm. Hai vợ chồng có với nhau 2 con gái.

5 ngày sau, tin dữ đầu tiên ập đến - thi thể anh C. được tìm thấy tại sông Bắc Hưng Hải (đoạn gần cầu Đội, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ). Tin dữ thứ 2 đến sau đó khoảng một ngày, khi 2 bé gái cũng được tìm thấy đã tử vong.

Ngày 7/12, anh Trần Văn C. (26 tuổi, ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) rời nhà cùng 2 con gái T.N.A. (4 tuổi) và T.Q.A. (1 tuổi). Gia đình sau đó không thể liên lạc được với 3 bố con.

Kể về ngày anh C. bế 2 con gái rời nhà, người thân cho biết, anh C. nói đi "có chút việc" và không mang theo điện thoại hay tài sản, vật dụng nào.

Sau đó, gia đình nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ, đề nghị trả tiền taxi giúp anh C. Khi đó, người nhận cuộc gọi đã không làm theo yêu cầu mà nhờ chuyển lời bảo anh C. đưa 2 con gái về.

Từ thời điểm đó, gia đình hoàn toàn không nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan đến anh C. Những cố gắng gọi lại cho số điện thoại trên cũng bất thành.

Đến sáng 12/12 và gần trưa ngày hôm sau, người nhà anh C. lần lượt nhận tin dữ khi được thông báo về việc tìm thấy thi thể 3 bố con trên sông Bắc Hưng Hải.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên, từ khi ly thân với vợ, anh C. nuôi 2 con nhỏ. Nhiều lần tâm sự với chị gái và mẹ, anh C. nói thấy chán cuộc sống và muốn kết thúc tất cả để bỏ lại đau buồn đang gặp.

Do đó, bước đầu, nhà chức trách nhận định đây là vụ tự tử, không có yếu tố tội phạm.