Nguyễn Duy Sơn Khê: Từ cậu nhỏ mê sưu tầm đến 'phù thuỷ' chế xe mô hình siêu độc

Sơn Khê đang cảm thấy rất hạnh phúc với công việc của mình.

Sơn Khê cho biết, trợ thủ đắc lực để chế các dòng xe mô hình chính là máy in 3D, tuy nhiên đây cũng là công đoạn khá khó và có nhiều rủi ro. Ngoài việc tìm nguyên vật liệu phù hợp để làm phôi in 3D, Sơn Khê còn phải tìm hiểu về những dòng máy in 3D như thế nào cho phôi thật sắc nét và đặc biệt là phải biết lập trình trên máy tính trước khi đưa đi in. Có những sản phẩm, Sơn Khê phải in đi in lại đến cả chục lần mới ưng ý về tỷ lệ và độ chính xác.

Ngoài sưu tầm và làm các mô hình xe đơn thuần, Sơn Khê còn mày mò, tự chế các loại sa bàn, gara để trưng bày xe hết sức sáng tạo, độc đáo và có tính thẩm mỹ cao, giúp nâng tầm các loại mô hình. Nhờ vậy, chàng trai TPHCM được gọi với cái tên "phù thuỷ" xe mô hình và đang sống tốt với đam mê của mình.

"Người mà em luôn biết ơn nhất chính là bố mẹ đã ủng hộ mình trong việc theo đuổi đam mê. Dự định của em trong tương lai là muốn có một quán cà phê nhỏ trưng bày những đứa con tinh thần của mình. Với em, làm mô hình là đam mê nhưng cũng là một công việc nghiêm túc, nên em vẫn tiếp tục cố gắng phát triển để có nhiều sản phẩm tuyệt vời hơn đến với mọi người.

Vài ngày tới, vợ chồng em sẽ đón bé đầu lòng, cũng tuổi Tỵ giống bố. Em cũng mong sau này "Rắn con" cũng được sống trọn với đam mê của mình và sẽ luôn ủng hộ để con làm điều đó", Sơn Khê hồ hởi chia sẻ với VietNamNet.

