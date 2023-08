Nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Diệp Dũng tiếp tục bị đề nghị truy tố

Liên quan vụ án, hồi cuối năm 2022, Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á tự nguyện giao nộp 1,5 tỷ đồng đồng để khắc phục hậu quả cho bị can Tôn Thất Hào (theo Ủy nhiệm chi ngày 7/12/2022), Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới tự nguyện giao nộp 3,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho bị can Võ Thành Trung (theo Ủy nhiệm chi ngày 7/12/2022).

Trước đó, Viện KSND TP.HCM đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung 5 nội dung trong vụ án. Trong đó, về việc xác minh người đại diện pháp luật của các công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op năm 2016, theo kết luận điều tra bổ sung mới nhất, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành ghi lại lời khai 41/56 cá nhân, xác định: 3.000 tỷ đồng mà 56 công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op (huy động lần 1) có nguồn gốc từ các công ty tư nhân.

Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với 2 công ty tư nhân, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó bị can Diệp Dũng cũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỷ đồng (trong đó thiệt hại về thuế là gần 30 tỷ đồng).

Đến đầu tháng 4/2023, người bào chữa cho bị can Diệp Dũng đã cung cấp hồ sơ, tài liệu đối với bị can Diệp Dũng trong vụ án Cố ý làm lộ bí mật nhà nước; chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước do Nguyễn Hoài Bắc, Lê Thị Phương Hồng và Diệp Dũng thực hiện.

Trước đó, đầu tháng 2/2023, cơ quan ANĐT đã ra lệnh tạm giam đối với bị can Diệp Dũng, Võ Thành Trung, Tôn Thất Hào trong thời hạn 1 tháng 29 ngày đến ngày 7/4.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh với bị can Hàng Thanh Dân, Hồ Mỹ Hòa, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thị Thùy Trang, Phạm Thị Minh Ngọc và Trần Trung Liệt.

Hoàng Thọ