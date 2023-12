Nguỵ trang lượng lớn ma tuý, ‘nước vui’ trong hộp điện thoại iPhone để tiêu thụ

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm 2 kẻ nêu trên theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lúc 21h30 ngày 14/9, tại đường Hà Huy Giáp (phường Vỹ Dạ), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Huế phối hợp với Công an phường Vỹ Dạ bắt quả tang Phạm Văn Quang (SN 2003, trú thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang tàng trữ 1 túi nilong chứa 30 viên nén màu xám và 01 gói nilon chứa tinh thể rắn màu trắng tổng khối lượng hơn 43g. Tại cơ quan Công an, Quang khai nhận tất cả số tang vật trên là ma túy.

Lúc 00h30 ngày 15/9, tại đường Lý Thường Kiệt (phường Phú Nhuận, TP Huế), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Huế tiếp tục phát hiện, bắt quả tang Lê Nhật Huỳnh đang tàng trữ 4 túi nilong bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng và 1 túi nilong chứa 12 viên nén màu xanh có tổng khối lượng hơn 7g.