Nguy hiểm rình rập ở công trường cầu vượt cao tốc

Từ việc nhà thầu thi công thiếu trách nhiệm và không đảm bảo biện pháp an toàn đã dẫn đến một số vụ va chạm giao thông khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương tại đoạn tuyến trên.

Việc thi công cầu vượt cũng bị đánh giá là chậm tiến độ so với dự kiến nên đến nay công trình này chưa được bàn giao và đưa vào vận hành để giảm tải cho tuyến đường công vụ.

Theo ông Võ Trường Giang, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ II.3, đơn vị đã nhiều lần có công văn gửi doanh nghiệp dự án và nhà thầu với nội dung nhắc nhở về việc đảm bảo an toàn giao thông. "Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh cũng nhiều lần đi kiểm tra, yêu cầu khắc phục tồn tại nhưng nhà thầu không chấp hành", ông Giang nói.

Thời gian tới, Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 sẽ phối hợp với các đơn vị tiếp tục điều tra, xử lý những vấn đề tồn tại nêu trên.

Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025, đoạn qua Hà Tĩnh dài hơn 102km với 3 dự án thành phần gồm Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng.

Tuyến cao tốc sẽ đi qua các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.

Trong đó, Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng chiều dài hơn 49km, đi qua địa phận 2 tỉnh Nghệ An (44,4km) và Hà Tĩnh (4,9km). Cầu vượt và nút giao quốc lộ 8, đoạn qua huyện Đức Thọ là một trong những hạng mục quan trọng của dự án thành phần này.