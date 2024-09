Người Yên Bái gom áo phao tặng đồng bào miền Trung: Món quà nặng ân tình

Chứng kiến các đoàn thiện nguyện đến cứu trợ Yên Bái, anh Đông vô cùng xúc động. Khi miền Trung gặp lũ dữ, anh Đông đã thu gom tiếp nhận hàng nghìn chiếc áo phao để chuyển vào Thanh Hóa, Quảng Bình... Sáng 25/9, anh Trần Anh Đông (tổ 4, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) tất bật tìm xe để vận chuyển gần 1.000 chiếc áo phao vào Hà Tĩnh. Đây là những chiếc áo phao được anh Đông dành nhiều ngày thu gom, tiếp nhận của người dân Yên Bái sau trận mưa lũ lịch sử để gửi tặng đồng bào miền Trung. Anh Đông cho biết, cách đây gần một tuần, theo dõi tin tức, anh nhận thấy một số tỉnh thành miền Trung bị ngập lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 4. Nhiều ngôi nhà bị ngập, khu dân cư bị ảnh hưởng nặng nề, người dân không có áo phao để sử dụng. Anh Đông tiếp nhận áo phao tại phường Hồng Hà, TP Yên Bái (Ảnh: Nhân vật cung cấp). Qua kết nối với đại diện các đoàn thiện nguyện ở Quảng Bình, Thanh Hóa từng ra Yên Bái cứu trợ, anh Đông cùng những người này đã nảy ra ý tưởng huy động áo phao của người dân Yên Bái không dùng sau lũ để gửi vào miền Trung. Qua mạng xã hội, anh Đông đăng tải bài viết "Miền Trung gọi, Yên Bái trả lời" nhằm xin, gom áo phao của các gia đình, đơn vị. Bài viết nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân Yên Bái. Nhiều người đã đem áo phao đến điểm tập kết trao tận tay cho anh Đông. Một số người dân, đơn vị ở xã, huyện cách xa nhà anh 30-40km đã tự động tập hợp tại một khu vực và thông báo cho anh Đông đến tiếp nhận. Chị Lê Hiền (TP Yên Bái) cho biết, đã đem 4 chiếc áo phao tới điểm tập kết của anh Đông để gửi tặng người dân miền Trung. "Những ngày qua, người Yên Bái nhận được sự trợ giúp nhiệt tình của người dân cả nước, được cấp phát nhiều đồ dùng thiết thực. Nay nước đã rút, cuộc sống đang dần trở lại bình thường, chúng tôi muốn chuyển những chiếc áo phao này tới những người cần hơn", chị Hiền. Sau 4 ngày, anh Đông gom được gần 3.000 chiếc áo phao. Qua kết nối với thành viên các câu lạc bộ thiện nguyện, anh Đông quyết định chuyển về ba tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình và Hà Tĩnh mỗi địa phương khoảng 1.000 chiếc. Biết được hành động ý nghĩa của anh Đông, 2 chủ xe đã đồng ý vận chuyển áo miễn phí vào Thanh Hóa và Quảng Bình. Anh Đông đang tìm thêm xe 0 đồng để chuyển áo phao vào Hà Tĩnh. Người đàn ông quê Yên Bái cho biết, thời gian qua, chứng kiến những đoàn thiện nguyện không quản ngại khó khăn, vất vả đến cứu trợ nhân dân Yên Bái, anh vô cùng xúc động. Anh càng hiểu thêm về tinh thần yêu nước và đoàn kết của người Việt. Anh mong muốn, với những chiếc áo phao người dân Yên Bái gửi tặng, người dân miền Trung sẽ có thêm đồ bảo hộ an toàn cho bản thân và gia đình khi mưa lũ xảy ra. Những chiếc áo phao được chuyển theo xe 0 đồng vào miền Trung (Ảnh: Nhân vật cung cấp). Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Bùi Thanh Hà - đầu mối tiếp nhận áo phao tại Thanh Hóa - cho biết đã nhận được khoảng 1.000 chiếc áo phao từ Yên Bái và hiện đã phân phát một nửa về các vùng Thạch Thành, Thiệu Hóa, Yên Định, Mường Lát. Anh Hoàng Minh Thành, chủ nhiệm câu lạc bộ Pickup & SUV Quảng Bình - đầu mối tiếp nhận áo phao tại Quảng Bình - cũng cho hay đã nhận được gần 1.000 chiếc áo phao anh Đông gửi từ Yên Bái. Theo anh Thành, bão số 4 đã qua đi nhưng nhiều khu dân cư ở Minh Hóa, Chiêm Hóa vẫn chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Người dân một số nơi bị cô lập hoặc di dời khẩn cấp. Địa phương này cũng đang vào mùa mưa lũ. Nhiều nơi chỉ cần mưa 1-2 ngày là nước lũ trên đầu nguồn đổ về rất nhanh, có thể chỉ sau một đêm nước đã tràn vào nhà và dâng cao tới nóc nhà. Vì vậy, người dân rất cần được trang bị áo phao để đảm bảo an toàn cho bản thân, thực hiện các công tác di dời, cứu hộ… Theo anh Thành, số áo phao vận chuyển từ Yên Bái vào đang được lưu trữ trong kho. Ngay khi có dấu hiệu nước lên, trời mưa kéo dài hay có dự báo thời tiết về bão lũ, anh cùng các cộng sự sẽ đánh giá tình hình ở từng khu vực để phân phát cho người dân. Anh Thành cũng cho rằng, việc thu gom áo phao từ Yên Bái chuyển vào miền Trung là một ý tưởng rất hay. Người dân Quảng Bình sẽ được trang bị thêm đồ bảo hộ, vững tin chống chọi nếu không may thiên tai ập đến. "Đây là một món quà ân tình rất ý nghĩa thể hiện tấm lòng, tinh thần tương thân tương ái của người Việt", anh Thành nói.