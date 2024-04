Người xưa nói: 'Trước cửa có cây tốt, quý nhân tới giúp đỡ', gia đình giàu có thích trồng

Năm phước lành trên có thể nói bao hàm mọi sự an khang thịnh vượng trong cuộc sống nên rất nhiều người xưa thích cây mai.

Cánh thứ ba tượng trưng cho sự an lạc, thân thể khỏe mạnh, tâm hồn yên ổn; Cánh thứ tư tượng trưng cho đức hạnh, lương thiện; Cánh thứ năm tượng trưng cái chết êm ả, thanh thản, không đau đớn vì bệnh tật, không vướng bận phiền não, ôn hòa tự tại rời khỏi nhân gian.

Năm phước lành trên có thể nói bao hàm mọi sự an khang thịnh vượng trong cuộc sống nên rất nhiều người xưa thích cây mai. Ảnh minh họa Inf.news

Thời xa xưa, nhiều quan chức thường trồng một cây mai trước nhà vì người ta nói rằng hoa mai nở sẽ mang lại năm điều may mắn.



Người xưa khuyên trồng cây mai trước cửa hoặc đặt trong phòng khách không chỉ có thể tăng thêm không khí lễ hội mà còn khiến ngôi nhà tràn đầy tài lộc và tốt lành. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cây mai là những loại cây cát tường được ưa thích, được mệnh danh là "hoa vương", tượng trưng cho sức mạnh, phú quý, sang trọng và quý phái.

Người xưa khuyên trồng cây mai trước cửa hoặc đặt trong phòng khách không chỉ có thể tăng thêm không khí lễ hội mà còn khiến ngôi nhà tràn đầy tài lộc và tốt lành.

Hoa mai rất thích nghi với đất và có thể phát triển tốt miễn là đất có hệ thống thoát nước tốt. Nếu hoa mai muốn phát triển tốt có thể sử dụng đất mềm. Trộn đất mốc lá, đất cát, đất ủ phân theo tỷ lệ nhất định rồi bón vào đất để hoa mai phát triển tốt hơn.



Hoa mai ưa phân bón nên bạn có thể bón thêm phân kali và phân lân, bớt phân đạm nếu thích hợp. Ảnh minh họa Toutiao

Hoa mai có khả năng chịu hạn rất tốt, bạn có thể tránh tưới nước cho đến khi đất khô. Khi tưới nước sau khi đất đã khô, bạn phải tưới thật kỹ. Ngoài ra, lượng nước tích tụ trong chậu hoa phải được xả bớt vào mùa mưa, cần tưới nhiều nước hơn vào những ngày nắng nóng

Hoa mai nở vào mùa xuân và mùa đông. Chúng rất chịu lạnh và chịu nhiệt và có thể tồn tại trong môi trường từ âm 10 độ C đến 40 độ C. Nhưng trên thực tế, hoa mai thích môi trường ấm áp và thích hợp, nhiệt độ từ 16-23 độ C là thích hợp nhất để hoa mai phát triển.

Hoa mai ưa phân bón nên bạn có thể bón thêm phân kali và phân lân, bớt phân đạm nếu thích hợp. Ba loại phân bón có thể được áp dụng theo tỷ lệ nhất định để thúc đẩy sự phát triển của hoa mai.



Giữa những cành lá xanh tươi, những chùm hoa màu vàng của mộc hương đặc biệt bắt mắt. Ảnh minh họa SH

2. Người xưa nói: Mộc hương trồng trước cửa, quý nhân

Cây mộc hương không chỉ thích hợp trồng trong nhà mà còn trồng trước cửa cũng rất tốt. Khi hoa mộc hương nở rộ, hương thơm bay xa mười dặm. Giữa những cành lá xanh tươi, những chùm hoa màu vàng của mộc hương đặc biệt bắt mắt.