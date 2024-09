Người Việt tại Pháp chung tay vì đồng bào gặp thiên tai

Từ ngày 28-29/9, tại thủ đô Paris (Pháp), Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Pháp (ABVietFrance) cùng với Siêu thị Thanh Bình Jeune và 5 nhà hàng Việt Nam tại Pháp đã tổ chức sự kiện bán hàng thiện nguyện, gây quỹ ủng hộ các nạn nhân thiên tai ở Việt Nam. Cụ thể, 5 nhà hàng Việt Nam gồm Phố Cổ, Bếp nhà An (Chez An), Góc nhỏ Việt Nam (Little Viet Nam), Chè Cúc Nguyễn và Quán Boom. Tất cả đã đem đến một không gian ẩm thực Việt đa dạng với nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam như phở gà, phở bò, bún chả, bún thang, bánh mì, bánh rán, nước mía, chè… thu hút đông đảo bà con kiều bào. Các đơn vị tham gia cam kết sẽ dành toàn bộ doanh thu trong 2 ngày bán hàng, gồm cả tiền gốc và lãi, để quyên góp ủng hộ cho các nạn nhân thiên tai ở Việt Nam. Bạn bè Pháp tham gia thưởng thức ẩm thực Việt và ủng hộ cho các nạn nhân thiên tai ở Việt Nam. (Ảnh: TTXVN) Tham dự chương trình, chị Lê Nguyễn Tuyết Ngọc, người Việt sống tại Paris cho biết, đây là dịp để bà con Việt kiều tại Pháp hướng về quê hương, chia sẻ với những mất mát, tổn thất to lớn mà đồng bào trong nước phải gánh chịu sau bão Yagi và tình trạng lũ lụt. Qua đó thể hiện tinh thần tương thân tương ái, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và những tấm lòng người Việt luôn hướng về quê hương, đặc biệt là trong những lúc khó khăn, hoạn nạn. Chị hy vọng, hoạt động này sẽ được nhân rộng không chỉ trên toàn nước Pháp mà tất cả các nơi trên thế giới để kiều bào Việt Nam có cơ hội đóng góp cho quê hương. Sự kiện không chỉ thu hút sự tham gia của cộng đồng người Việt mà cả sự quan tâm của bạn bè Pháp. Ông Jean Paul Pruvost cùng gia đình khi nghe thông tin về sự kiện đã lập tức tới ủng hộ với mong muốn góp phần hỗ trợ các nạn nhân thiên tai ở Việt Nam. Ông cho rằng, dù cơn bão và những trận lũ lụt, sạt lở đã đi qua song quá trình khắc phục hậu quả còn rất dài. Nhân dân Việt Nam trên khắp thế giới cần đoàn kết, chung tay ủng hộ các nạn nhân thiên tai ở trong nước. Ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch ABVietFrance. (Ảnh: TTXVN) Theo ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch ABVietFrance, ý tưởng và việc triển khai thực hiện hoạt động này đến rất nhanh nhưng ngay lập tức được các nhà hàng ẩm thực Việt Nam ở Pháp ủng hộ và đăng ký tham gia. Hiệp hội sẽ có trách nhiệm chuyển trực tiếp toàn bộ số tiền quyên góp được trong hoạt động này tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để bảo đảm tính minh bạch cũng như cam kết về việc mọi sự hỗ trợ sẽ đến được tận tay các nạn nhân thiên tai.