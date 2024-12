Người Việt tại New Caledonia là những “sứ giả” của Việt Nam ở sở tại

Ngày 14/12, trong khuôn khổ chuyến thăm New Caledonia, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài do Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng Đoàn đã có các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc với cộng đồng người Việt. Tại cuộc làm việc với Ban chấp hành Hội Ái hữu Việt Nam – New Caledonia tại trụ sở của Hội, Chủ tịch Hội ông Patrick Guillon đã báo cáo với Đoàn công tác về lịch sử hình thành và tình hình cộng đồng người Việt ở sở tại, cũng như về tổ chức và hoạt động của Hội Ái hữu. Theo đó, cộng đồng người Việt ở New Caledonia có lịch sử hình thành từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 với đa số ban đầu là người tù bị chính quyền Pháp lưu đày, tiếp đó là phu mỏ và “chân đăng” (người tự nguyện đăng kí đi làm). Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và kiều bào tại trụ sở Ban chấp hành Hội Ái Hữu Việt Nam – New Caledonia Nhờ có sự thông minh, cần cù và nỗ lực vươn lên, đến nay cộng đồng với khoảng 5000 người sống chủ yếu bằng nghề kinh doanh, khá thành đạt và đồng đều về kinh tế. Bà con có tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, có quan hệ chặt chẽ với gia đình, thân nhân trong nước và tham gia đóng góp cho nhiều hoạt động nhân đạo hướng về quê hương. Hội Ái hữu Việt Nam – New Caledonia được thành lập từ năm 1974, chủ yếu tập hợp số người Việt là người sinh ra và định cư ở đây từ trước đến nay. Nhờ sự hoạt động tích cực của Chủ tịch và Ban chấp hành, Hội đã tạo dựng được uy tín và được chính quyền sở tại rất ủng hộ. Hàng năm, Hội đều nỗ lực tổ chức các hoạt động phong phú nhằm đoàn kết cộng đồng, cùng hội nhập, phát triển, hướng về quê hương và duy trì, phát huy bản sắc văn hóa cho cộng đồng như Tết truyền thống, các hoạt động văn hóa thể thao, các lớp dạy tiếng Việt cho thanh thiếu niên và cả người lớn tuổi… Tới thăm, tìm hiểu tình hình đời sống của cộng đồng, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ vui mừng khi thấy bà con đã hội nhập tốt, cộng đồng tuân thủ pháp luật, sống hài hòa thân thiện với người dân địa phương, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của sở tại. Thứ trưởng đánh giá cao vai trò quan trọng của Hội Ái Hữu Việt Nam – New Caledonia trong việc củng cố tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt nơi đây, góp phần thúc đẩy đồng bào ta giúp đỡ, đùm bọc nhau trong cuộc sống và có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hướng về quê hương; mong bà con tiếp tục nỗ lực để xây dựng một cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, giàu bản sắc văn hóa hơn nữa. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài luôn sẵn sàng hỗ trợ bà con trong các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp cũng như các hoạt động cộng đồng, giữ gìn văn hóa truyền thống, dạy và học tiếng Việt…. Đại sứ Đinh Toàn Thắng chia sẻ vui mừng trước sự đoàn kết, lớn mạnh của cộng đồng, mong cộng đồng tiếp tục có những cá nhân xuất sắc để lãnh đạo Hội, gắn kết cộng đồng và hỗ trợ công tác của các cơ quan đại diện cũng như các cơ quan trong nước. Tổng lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng cho biết Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho bà con trong công tác lãnh sự, các vấn đề liên quan đến hộ chiếu, thị thực Việt Nam và bảo vệ quyền lợi chính đáng của bà con. Ngay sau cuộc làm việc với Ban chấp hành Hội Ái hữu, Đoàn đã có cuộc gặp gỡ ấm tình quê hương với khoảng 200 kiều bào tại Nhà Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã gửi tới bà con lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm nồng ấm nhất từ quê nhà. Thứ trưởng nhấn mạnh chính bà con người Việt tại New Caledonia mới thực sự là các “sứ giả” của Việt Nam ở sở tại, mong bà con cố gắng bảo tồn văn hóa truyền thống và tiếng Việt, giữ gìn hình ảnh tốt đẹp đối với người dân New Caledonia. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Đại sứ Đinh Toàn Thắng, Tổng lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng (bìa phải) và Chủ tịch Hội Ái Hữu Việt Nam – New Caledonia, Lãnh sự danh dự Việt Nam ông Jean-Pierre Dinh (bìa trái) khai trương Tủ sách tiếng Việt. Thông tin về chuyến thăm và các cuộc làm việc với đại diện Nhà nước Pháp và chính quyền New Caledonia, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ tự hào, xúc động khi Lãnh đạo New Caledonia các cấp luôn dành thiện cảm và ca ngợi cộng đồng người Việt Nam tại đây với những phẩm chất tốt đẹp như đoàn kết, tương thân tương ái, đóng góp tích cực cho sở tại… Thứ trưởng cho biết đã đề nghị chính quyền các cấp của New Caledonia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để bà con sinh sống an toàn, kinh doanh thuận lợi, đảm bảo tiếng nói, quyền lợi và vị thế của người Việt Nam tại đây. Thứ trưởng tin tưởng với những nét đẹp văn hóa truyền thống và cốt cách của con người Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam ở New Caledonia sẽ tiếp tục phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho quan hệ hữu nghị New Caledonia - Việt Nam. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng thông tin tới bà con về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam với những thành tựu đáng ghi nhận trên mọi lĩnh vực và định hướng phát triển đất nước thời gian tới với mục tiêu đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng trao chứng chỉ tiếng Pháp cho các cá nhân. Thứ trưởng cho biết thời gian qua, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao luôn phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, trong nước và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai toàn diện các mặt công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có nhiều hoạt động được cộng đồng đánh giá cao như: Xuân Quê hương, Đoàn kiều bào dự Giỗ Tổ Hùng Vương, Đoàn kiều bào thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa, Trại hè Việt Nam, lớp bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Việt… Chia sẻ với bà con về các chính sách mới của Việt Nam liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài như những điểm sửa đổi trong luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản và luật căn cước, Thứ trưởng cũng đề nghị Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney hỗ trợ trong công tác lãnh sự và bảo hộ công dân để bà con có thể thụ hưởng các chính sách mới một cách thuận lợi nhất. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thăm và tặng quà chùa Nam Hải Phổ Đà. Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Đoàn công tác đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chân Đăng, thăm khu phố Việt Nam, thăm và trao quà cho Chùa Nam Hải Phổ Đà, khai trương Tủ sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng và dự lễ trao Chứng chỉ dạy tiếng Pháp cho một số kiều bào tại New Caledonia.