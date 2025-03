Người Việt tại Myanmar chung tay hỗ trợ người dân sau động đất

Một trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã làm rung chuyển Myanmar và Thái Lan vào ngày 28-3, khiến khoảng 1.700 người thiệt mạng và hàng trăm người khác mất tích.

Dư chấn mạnh cùng với cơ sở hạ tầng ở những khu vực bị ảnh hưởng không đủ vững chắc được cho là nguyên nhân khiến mức độ tàn phá của trận động đất này trở nên nghiêm trọng hơn.

Lực lượng cứu hộ Việt Nam tại hiện trường động đất Myanmar - Ảnh: QĐNDVN

Cung cấp thức ăn, đồ uống kịp thời đến người dân địa phương

Ngay sau động đất, Việt Nam đã có những hoạt động hỗ trợ để giúp Myanmar khắc phục thiệt hại. Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp đồ cứu trợ theo đề nghị của Myanmar, viện trợ 300.000 USD giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất.

Đồng thời, đội cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gồm 106 người do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ, cứu nạn Bộ Quốc phòng và Đại tá Nguyễn Minh Khương Phó Cục trưởng, Cục phòng cháy, chữa cháy, Bộ Công An, cùng hàng cứu trợ cũng đã đến Myanmar để tham gia hỗ trợ người dân nước bạn.

Cùng với đó, cộng đồng người Việt và nhiều doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar dù chịu nhiều thiệt hại và khó khăn trong động đất nhưng đã rất nỗ lực để hỗ trợ người dân Myanmar.