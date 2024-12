Người Việt ở Kazan - cộng đồng đoàn kết, gắn bó

700 người Việt ở Kazan là một cộng đồng đoàn kết, yêu thương, gắn bó, đùm bọc lẫn nhau. Mỗi khi ở Kazan có đám cưới, gia chủ thông báo với Ban lãnh đạo Hội người Việt Nam "Đoàn kết" tại Kazan, Hội sẽ đứng ra tổ chức, kêu gọi và phân công. Hầu hết các gia đình sẽ có mặt, cùng nhau giúp đỡ. Nằm cách thủ đô Moskva gần 800km về phía đông, thành phố Kazan thuộc nước Cộng hòa Tatarstan. Đây là một trong những khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế nhất của nước Nga do có vị trí thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú và cơ sở hạ tầng giao thông phát triển. Cộng đồng người Việt tại Kazan hiện có khoảng hơn 700 người, chủ yếu làm ăn, buôn bán nhỏ lẻ tại 4 chợ chính là Novaya Tura, Altul T, Port, chợ Việt Nam và kinh doanh nhà hàng. Cả thành phố Kazan có khoảng hơn 20 nhà hàng ăn nhanh của người Việt. 700 người Việt ở Kazan là một cộng đồng đoàn kết, yêu thương, gắn bó (Ảnh: Thu Hà). Tại Kazan, bà con người Việt sum vầy trong Hội người Việt Nam “Đoàn kết”. Thời gian qua, Hội đã có nhiều hoạt động quy tụ, đoàn kết cộng đồng, hội nhập sở tại và luôn hướng về quê hương, đất nước. Riêng trong cơn bão số 3 vừa qua, Hội đã kêu gọi quyên góp được 100 triệu đồng gửi về nước hỗ trợ bà con bị thiệt hại do cơn bão gây ra. Mấy năm qua, những người Việt ở Kazan phải hứng chịu khá nhiều rủi ro khi có tới 4 lần cháy chợ. Nhiều người “chịu trận” đủ cả 4 lần và gần như “sạt nghiệp”. Nhưng từ trong hoạn nạn, cộng đồng người Việt ở Kazan biết yêu thương, đùm bọc nhau, dìu dắt nhau cùng vươn lên, như lời ông Dương Tuấn Tư, Phó Ban Quản lý chợ Altul T: “Cộng đồng người Việt mình ở Kazan và tại chợ Altul T luôn đoàn kết, biết bảo ban nhau. Người này kinh doanh mặt hàng này thì người khác kinh doanh mặt hàng khác, không cạnh tranh lẫn nhau”. Tháng 10/2024, Cộng đồng người Việt ở Kazan vinh dự được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: Thu Hà). Giờ đây, những con dân nước Việt ở vùng đất Kazan xinh đẹp này không còn tranh giành công việc của nhau như trước kia, mà biết ngồi lại với nhau, cùng chung tay làm ăn. Thời công nghệ, họ lập những nhóm trên zalo để cùng trao đổi công việc và chia sẻ khó khăn. Chị Vũ Thị Liên một người Việt kinh doanh tại chợ Altul T cho biết, khi trong cộng đồng có người gặp rủi ro, mọi người đều luôn sẵn sàng giúp đỡ: “Chúng tôi kinh doanh buôn bán thì riêng, nhưng những hoạt động cộng đồng thì luôn chung tay cùng nhau. Nếu đóng góp vào quỹ từ thiện hay quỹ nào đó thì đều tham gia đóng góp. Bà con cộng đồng cũng chung tay quyên góp để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Giúp được gì cho những người có hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi cũng giúp”. Điều đặc biệt ở Kazan là mỗi khi các gia đình có đại sự, 700 con người ở Kazan luôn kết thành một khối. Ông Đàm Danh Lam, Ủy viên Hội đồng các dân tộc Tatarstan cho biết, Cộng hòa Tatarstan có 168 dân tộc, Nhà hữu nghị các dân tộc gồm 40 đại diện, trong đó có Việt Nam. Những người Việt ở Kazan luôn ý thức "chung tay gánh vác mọi việc” cùng nhau. Một quán ăn của người Việt ở Kazan (Ảnh: Thu Hà). Ông Đàm Danh Lam cho biết: “Mỗi khi ở Kazan có đám cưới hay tang lễ, gia chủ thông báo với Ban lãnh đạo Hội người Việt tại Kazan, Hội sẽ đứng ra tổ chức và phân công. Hầu hết các gia đình sẽ có mặt, cùng nhau giúp đỡ gia chủ. Mỗi người một việc, người nấu cơm, người đun nước. Đám cưới trở thành ngày Hội của cộng đồng vì cả thành phố quây quần lại”. Cộng đồng nhỏ bé với những con dân nước Việt ấy luôn yêu thương dìu dắt nhau trong mọi hoàn cảnh, cùng nhau đóng góp cho đất nước Nga - nơi họ bao năm gắn bó. Chính vì vậy, mới đây, trong buổi làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga do Đại sứ Đặng Minh Khôi dẫn đầu, ông Rustam Minnikhanov người đứng đầu nước Cộng hòa Tatarstan đánh giá, cộng đồng người Việt tại nước Cộng hòa Tatarstan là một tập thể đoàn kết, yêu lao động, tuân thủ tốt pháp luật và quy định của nước sở tại. Lời nhận xét đó là vinh dự nhưng cũng là niềm tự hào của những người Việt tại Kazan.