Người Việt đón Tết ở nước ngoài - Những hình ảnh ấn tượng

Xuân Quê hương tại New York

Tối 25-1-2025, tại đảo Roosevelt, TP New York (Mỹ), Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và Lãnh sự quán Việt Nam tại New York đã long trọng tổ chức chương trình "Tết Cộng đồng - Xuân Quê hương Ất Tỵ 2025".

Bất kể thời tiết giá lạnh, Xuân Quê hương tại New York thu hút sự quan tâm, tham gia của khoảng 500 khách mời là thành viên cộng đồng người Việt và bạn bè Mỹ ở New York và các vùng lân cận.

Trong khí đông vui, ấm cúng,"Tết Cộng đồng - Xuân Quê hương Ất Tỵ 2025" mang đậm bản sắc dân tộc với các món ăn Tết truyền thống và các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc ba miền đất nước do các nghệ sĩ gốc Việt, thành viên Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York và Hội Phu nhân, phu quân các Cơ quan đại diện Việt Nam tại New York trình diễn.