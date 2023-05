Người văn của “Đất rừng phương Nam”

Quả thật với những lời khuyên chí tình như thế nhà văn Đoàn Giỏi đã sáng tạo ra một lối viết văn riêng biệt trong Đất rừng phương Nam. Ngôn ngữ văn phong của cuốn sách thật đậm đà phong vị Nam bộ, mà hòa nhập cùng một dòng chảy chung của ngôn ngữ Việt Nam…

Nguồn ảnh: Sưu tầm

Giọng nói Nam bộ trong Đất rừng phương Nam chỉ xuất hiện ở những câu đối thoại thể hiện tiếng nói của nhân vật. Trong những đoạn dẫn chuyện, miêu tả của tác giả, Đoàn Giỏi hoàn toàn viết bằng một ngôn ngữ chuẩn mực tiếng Việt. Nhớ đến những trang văn Đất rừng phương Nam là trong tâm trí tôi vẫn văng vẳng câu văn tâm sự của An trong cuộc phiêu dạt trên miền sông nước: “Mình như chiếc lá rơi xuống dòng sông, nước trôi tới đâu mình đi tới đó”… Đó là tiếng lòng đồng cảm của Đoàn Giỏi trước số phận của những đứa trẻ ngây thơ non nớt bị lâm vào cảnh bơ vơ trong cuộc kháng chiến. Chiến tranh thực sự là đau khổ, những đứa trẻ phải sống trong cuộc chiến tranh bị lạc khỏi bàn tay ôm ấp của mẹ cha, đột nhiên phải đối mặt với những thử thách vượt quá sức chịu đựng của một tâm hồn non dại.

Nhân vật chính trong Đất rừng phương Nam chú bé An là đứa trẻ bị lạc trong chiến tranh. An phải đi ở cho một bà bán quán rượu. Thế rồi quán rượu lâm nạn bị thiêu đốt cháy hết… Trong loạn lạc An gặp được Ông già bắn rắn, được ông nhận làm con nuôi. An được theo gia đình bố nuôi đi khắp đất rừng phương Nam ở miền Tây Nam bộ. Trong cuộc phiêu lưu An còn được gặp gỡ chú Võ Tòng. Đó là những người Nam bộ nghĩa hiệp hào sảng nổi bật lên trong khung cảnh thiên nhiên hoang sơ bí ẩn. Ông già bắt rắn cùng với chú Võ Tòng thực sự hấp dẫn An. Từ một cậu học trò ngây thơ sống trong tổ ấm gia đình, An đã được nếm trải đời sống dữ dội ở đất rừng, cùng chia ngọt sẻ bùi với con người nơi ấy. Ngòi bút Đoàn Giỏi chẳng những tả thiên nhiên ấn tượng, mà tả người cũng rất tinh tế, sắc sảo. Nhân vật chú Võ Tòng hiện ra với dị tướng:“ Một người đàn ông, cổ lộ hầu, đen như cột nhà cháy, cởi trần, cao lêu đêu , đang hiện ra trước lửa. Hai hố mắt ông ta sâu hoắm và từ trong đáy hố mắt sau đó, một cặp mắt trong trắng dã, long qua long lại, sắc như dao. Mái tóc hung hung như bờm ngựa phủ dài xuống gáy.”